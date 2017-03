U Sarajevu je večeras održana kinoprojekcija dokumentarnog filma posvećenog kantautoru Dini Merlinu. Ova dokumentarna priča nas upoznaje sa životnim putem jedne od najvećih balkanskih pop-zvijezda svih vremena Edina Dervišhalidovića, poznatijeg kao Dino Merlin.

U Sarajevu je večeras održana kinoprojekcija dokumentarnog filma posvećenog kantautoru Dini Merlinu. Ova dokumentarna priča nas upoznaje sa životnim putem jedne od najvećih balkanskih pop-zvijezda svih vremena Edina Dervišhalidovića, poznatijeg kao Dino Merlin.

Publika u Bosni i Hercegovini i regiji će moći pogledati ovaj dokumentarni film, premijerno u programu Al Jazeere Balkans, u nedjelju 19. marta u 21:00.Biografija Dine Merlina je ujedno i svjedočanstvo o burnom životu Balkana u kojem, osim ratova, postoje i neke ljepše veze, one koje se osjete kroz muziku i odnos publike prema zajedničkim muzičkim zvijezdama. Dino Merlin je jedna od najsvjetlijih među njima."Pričao sam u jednom dahu, u jednom danu i naravno da tako ne možete ispričati sve niti se svega sjetiti. Neke važne događaje i ljude sam sigurno nenamjerno preskočio. No, nije zgoreg da čovjek s vremena na vrijeme pogleda samog sebe u ogledalo, osvrne se na ono što je bilo i kako je bilo. Jer to što je iza nas, svi ljudi i dešavanja u našim životima, učinila su nas onim što smo danas, a ono što smo danas, određuje naše sutra", kazao je Dino Dervišhalidović.htRežiser filma Emir Zumbul Kapetanović o nastanku ovog dokumentarnog filma kaže:"Na početku ovog uzbudljivog putovanja, u svijet koji se zove Dino Merlin, osjećao sam strah i nelagodu. Kako ispričati priču o muzičaru koji je više od trideset godina prisutan na muzičkoj sceni i koji ima takav fascinantan uspjeh? Shvatio sam da je ustvari jedini mogući put da ne pričam o muzičaru nego o čovjeku Dini Dervišhalidoviću, kojeg je obilježila njegova velika karijera i fascinantan regionalni uspjeh. Mislim da sam u ovoj priči hodio tankom linijom između čovjeka i muzičara i uspio proći sredinom između Dine i Merlina".Producent filma Sead Kreševljaković kaže da je ovaj film svojevrsno svjedočanstvo."Dokumentarni film 'Sredinom' je, ustvari, svjedočanstvo jedne od najvećih balkanskih pop-zvijezda, koje uz lične životne drame, mnogo rada, profesionalizam i poslovnu sreću moraju doslovno preživjeti ratove i nacionalne netrpeljivosti kako bi opstale i uspjele na sceni", kazao je Kreševljaković.