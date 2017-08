Već nakon prvih epizoda gledateljima TV OBN- se dopao bajkoviti svijet poslastica Petra Žuljevića, poznatog slastičara iz Srema.

On ne krije da ima "ljubavnu aferu" sa hranom pa zbog toga pozitivnu i slatku energiju prenosi vrlo uspješno i gledateljima od 17:15h.



Petru je cilj da razbije predrasude kod ljudi i pokaže im da slastičarstvo nije bauk i da svatko od nas u sebi nosi malo magije dovoljne da od gomile sirovih namirnica stvori slatke užitke. Tako će do kraja tjedna Petar spremiti čajne kolače – cookies i svoj mus u utorak, u srijedu Vasinu tortu i krempitu, a za kraj vidjet ćete i pripremu najpopularnije torte na Balkanu, Švarcvlad torte. Ako u srijedu budete gledali emisiju saznat ćete i zašto se Vasina torta tako zove, a u petak ćete čuti ljubavnu priču koja stoji iza kolača Rigo Janči. Sami nastanak slastica ima veliku vezu sa onim što je sami njihov sadržaj. Petar otkriva tajne koje amaterima slastičarima mogu jako dobro doći pri spremanju slatkih specijaliteta.



Za spremanje slastica potrebno je umijeće, ljubav i kreativnost." Kao i za mnoge stvari u životu, i za pravljenje slatkiša potrebna je ljubav. Ona svaki posao čini lakšim, suštinska je pokretačka sila. A kreativnost je tu da nas "izvuče" kad nam nešto od sastojaka nedostaje," izjavio je nedavno Petar. A upravo sve to sadržano je u emsiji "Sa slatkim na ti" koju možete pratiti i večeras od 17:15h u programu TV OBN-a.