Novi trailer za film "Guardians of the Galaxy Vol. 2" prikazan je u popularnom showu "Jimmy Kimmel Live!". Bilo je to iznenađenje zvijezde filma Chrisa Pratta za publiku.

Publika je video dočekala s oduševljenjem, a Kimmel se pretvarao da nema pojma o kakvom filmu se radi.



"Je li to neka stvar s YouTubea ili nešto slično", našalio se voditelj.



U novom traileru ima dosta akcije i malo Baby Groota. "Guardians of the Galaxy Vol. 2" u kina stiže 5. maja.



Scenarij i režiju potpisuje James Gunn, a osim Pratta u filmu glume Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone i Kurt Russell. U novom filmu čuvari putuju po svemiru kako bi pomogli Peteru Quillu da sazna više o svom porijeklu.