Nakon što je najdugovječnija moderna turska serija Elif doživjela pred bosanskohercegovačkom publikom i svoj 650. nastavak, uskoro nas očekuje i nova 4. sezona. Ono što se sa zanimanjem očekuje je kraj aktualne sezone koji će biti tužan, ali spektakularan.

Nakon što je najdugovječnija moderna turska serija Elif doživjela pred bosanskohercegovačkom publikom i svoj 650. nastavak, uskoro nas očekuje i nova 4. sezona. Ono što se sa zanimanjem očekuje je kraj aktualne sezone koji će biti tužan, ali spektakularan.

Sada je već jasno kako je Elif do sada najgledanija turska serija u BiH, jer nijedna nije imala tako visoke rejtinge s toliko mnogo epizoda. Producenti su s razlogom odlučili snimiti i novu sezonu, koju će gledatelji TV OBN moći pratiti od 14. studenog/novembra.



Publika u petnaest zemalja svijeta sada sa zanimanjem prati kako će se odviti priča na kraju aktualne sezone. Mnogi likovi kao da idu ka ispunjenju neke misije, tako da se može zaključiti kako će biti osvježenja. Selim je bolestan, pa je neizvjesno hoće li ga biti u novoj sezoni. Melek je pred udajom za Jusufa. Ona se udala i na kraju druge sezone, ali to nije sretno završilo. Tako će biti i ovoga puta. Najviše zanimanja je za lik Elif, ali djevojčica se ponovno preživjeti tragediju kako bi mogla biti glavna zvijezda i u novoj sezoni. Arzu se pojavila samo kako bi "zapaprila" kraj sezone, a od ostalih likova samo će neki preživjeti početak TV novembra/studenog.



Iako je bio najavljen kraj nakon treće sezone, publika u 15 zemalja odlučila je da i dalje želi gledati priču o obitelji Emiroglu i simpatičnoj djevojčici Elif. I vi to učinite večeras od 20 sati na OBN-u.