12 mjeseci bez pretplate na fiksnu telefoniju u BIZ NET + PHONE paketima. Četiri mjeseca 50% popusta na pakete BIZ NET.

Iz Telemach Solutions, platforme namijenjene poslovnim korisnicima sa vrhunskom uslugom i fleksibilnim rješenjima prilagođenim potrebama korisnika, stiže nova akcija koja korisnicima garantuje još veću sigurnost, kvalitet, efikasnost i niže cijene!



BIZ NET + PHONE Telemach Solutions paket, posebno je kreiran za korisnike koji trebaju uvijek više. BIZ NET + PHONE paketi nude jedinstvena i prilagođena rješenja interneta i fiksne telefonije. U okviru nove Telemach Solution akcije, korisnicima koji se opredijele na paket BIZ NET + PHONE na ugovorno vezivanje od 24 mjeseca osigurat će se benefit u vidu 12 mjeseci bez pretplate na fiksnu telefoniju.



U ponudi su i paketi BIZ NET Telemach Solution platforme sa 50 % popusta na cijenu interneta prva četiri mjeseca.



O novostima Telemach Solutions-a , platforme za poslovne korisnike, Kenan Đonko, CMO Telemach kaže:



"Cilj Telemach Solutions-a je da što većem broju firmi omogući kvalitetan i pouzdan internet. Telemach Solutions u okviru BIZ NET + PHONE i BIZ NET paketa nudi brzine i do 200 Mb/s, ali i uslugu fiksne telefonije po do sada najnižim cijenama. Zahtjevnijim pravnim subjektima koji u domenu digitalnog poslovanja žele velike brzine optičkog interneta koje garantuju apsolutnu sigurnost u poslovanju, nudimo Internet brzine do 10 Gb/s i dobro razvijenu mrežu nacionalnih i međunarodnih linkova. Telemach Solutions je korisnicima na raspolaganju 24/7 putem Call centra pozivom na 1360", kazao je Kenan Đonko.