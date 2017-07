Svaku večer filmski hit u ljetnom kinu na OBN-u

Ovoga ljeta OBN je za sve ljubitelje filma pripremio specijalni večernji termin iza 22 sata, kada mogu pogledati neke od najvećih filmskih hitova. Kada je u pitanju narednih sedam dana onda OBN ima za preporučiti nekoliko sjajnih naslova u kojima glume najbolji glumci današnjice.

Ovoga ljeta OBN je za sve ljubitelje filma pripremio specijalni večernji termin iza 22 sata, kada mogu pogledati neke od najvećih filmskih hitova. Kada je u pitanju narednih sedam dana onda OBN ima za preporučiti nekoliko sjajnih naslova u kojima glume najbolji glumci današnjice.

Već u nedjelju uvečer možete pogledati Petera Sellersa, koji je tri puta bio nominiran za Oscara i to kao sjajnog detektiva u Pink Pantheru. Prva sedmica u augustu počinje akcijskim filmom "Udar" o terorističkom napadu na SAD.



Prava poslastica gledatelje očekuje u utorak kada OBN emitira klasik "Velika pljačka voza" sa Seanom Conneryjem i Donaldom Sutherlandom. Priča je to o Edwardu Pearceu koji odlučuje izvesti najveću pljačku voza u istoriji. U tome će mu pomoći njegova djevojka Miriam i najspretniji londonski džeparoš Robert.



Sedmica se nastavlja filmom "Gangsterski obračun" s Tupacom Shakurom, dok u četvrtak iza 22:15 sati nastupaju oskarovci Meryl Streep i Jeremy Irons u legendarnom filmu "Žena francuskog poručnika". Za ulogu u ovom filmu Meryl Streep je osvojila Zlatni globus i nagradu BAFTA, a bila je nominirana i za Oscar za najbolju glavnu glumicu.



Kao poslastica na kraju je peti dio franšize o boksačkoj legendi Rockyju. U filmu iz 1990. godine Rocky je onemogućen za borbu, ali počinje trenirati mladog moćnog borca u kojeg ulaže svo svoje znanje.



Svakim danom osim subote "Ljetno kino" uveseljava sve one kojima je nedostajao ovaj programski sadržaj. Tako će biti sve do kraja najtoplijeg dijela godine, samo na OBN-u.