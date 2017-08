Premijera prvog bh. filma "Muškarci ne plaču" na 23. Sarajevo Film Festivalu osvojila je publiku u Narodnom pozorištu Sarajevo koja je nekoliko minuta gromoglasnim aplauzom i ovacijama pozdravljala fantastičnu filmsku ekipu nakon projekcije. Suze u očima prisutnih, glumaca i reditelja pokazale su koliko ih je pogodila priča o ratnim veteranima, ali i koliko BiH može biti ponosna na još jedno izvanredno filmsko ostvarenje.

"Mislim da je ovo tema koja je svima nama bliska bez obzira na to što su neki učesnici bili u ratu, a neki ne. Svi na određeni način žive s tim likovima, zaronili su duboko u temu kojom smo se bavili i bilo je veliko zadovoljstvo raditi s ovakvim profesionalcima i prije svega divnim ljudima", rekao je režiser Alen Drljević.Bh, glumac Ermin Bravo, koji je jedan od protagonista filma, rekao je kako je ovo filmsko ostvarenje svježe i glumački uzbudljivo. Ispričao je kako su napravili odličan tim u kojem su mogli računati jedan na drugog što je vidljivo i na filmu."Rijetke su prilike da dobijete scenarij sa ovako dobrim ulogama za sve i da imate ansambl film u kojem svi imaju prostora napraviti divne karaktere. Već na papiru su likovi bili jako doro razrađeni, a osim toga imali smo intenzivne probe i spremni smo ušli u snimanje koje nije bilo klasično", ispričao je Bravo.Iako se u filmu pojavljuje samo jedna žena, Bravo je rekao kako je žiri koji im je uručio nagradu u Karlovyim Varyima u Češkoj objasnio da film nije ni muški ni patrijarhalan, iako u smislu podjele uloga tako djeluje."Ovaj film obara predrasude u smislu rodnih uloga koje smo navikli dodjeljviati", rekao je.Govoreći o filmu Alen je rekao kako je rediteljska poenta bila da psihoterapuet, kojeg igra Slovenac Sebastian Cavazza, ima ulogu mirnog medijatora."Od početka je zamišljeno da terapuet, vođa radionice bude dio vanjskog svijeta i da se razlikuje od veterana. Tako smo došli na ideju da on bude iz Slovenije, zemlje koja je dijelom bila zahvaćena svim ali je dijelom ipak bila po strani. Iako razumije, ona je udaljena i ima distancu od svega što se dešaval", rekao je Drljević.Sebastian Cavazza je ispričao kako je ogromnu ulogu u svemu imao psihoterapeut Vladimir Milošević koji im je pomogao da se pripreme za uloge i iz svake izvuku maksimum."Najbolji način suočavanja s PTSP-om je direktan susret s bivšim neprijateljima i to nam je bila vodilja", rekao je Drljević.Sreću zbog bh. premijere filma "Muškarci ne plaču" nije krio ni Emir Hadžihafizbegović. Istakao je kako je sretan zbog Alena koji je sjajan reditelj i koji se studiozno pripremio za film koji ima univerzalnu priču."Na snimanju me uzbudila činjenica koja mi nije otkrivena tokom snimanja, a to je da bi prije od BiH napravili civiliziranu državu oni koji su se gledali preko nišana nego politika", rekao je Emir.Gala projekciji filma, između ostalog, prisustvovali su Josip Pejaković i njegova supruga Vesna Mašić koji su za film imali samo riječi hvale."Ako postoje savršeni filmovi, ovo je jedan od njih", rekla je Vesna.