Snimat će se nastavak "Wonder Woman", u kina stiže za dvije godine

Samo dva mjeseca nakon što je "Wonder Woman" postao najprodavaniji film svih vremena koji je režirala žena, uzbudljiva avantura o kultnoj superjunakinji uskoro dobija svoj nastavak. "Wonder Woman 2" u kina stiže u decembru 2019. godine.

Režiserka Patty Jenkins nastavit će saradnju s filmskom i glumačkom postavom i u drugom dijelu filma, a moguće je kako će se pojaviti i novi poznati likovi poput Charlize Theron. Izraelka Gal Gadot i dalje će tumačiti lik Diane, glavne amazonske ratnice i besmrtne Zeusove kćerke.



Prvi dio filma "Wonder Woman" nadmašio je po gledanosti brojne druge filmove o superjunacima kao što su "Suicide Squad", "Man od Steel", "Thor" i "Guardians of the Galaxy". Samo od prikazivanja na američkom tržištu zaradio je 389 miliona dolara, a na svjetskom tržištu više od 700 miliona dolara. Pored Amerike, najviše se gledao u Kini, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Brazilu.



Dugo se špekulisalo o nastavku "Wonder Woman", a sada je zvanično i potvrđeno kako film u kina stiže 13. decembra 2019. godine. Nije poznato kada će početi snimanje, ali sigurno neće uskoro, jer je Gadot zauzeta majčinskim obavezama. Podsjećamo, posljednje akcijske scene filma Izraelka je glumila u petom mjesecu trudnoće. Pored četveromjesečne Maye, Gadot s mužem Yaronom Versanom ima i petogodišnju kćerku Almu.