Slovenski režiser Martin Turk pobjednik projekta "Sarajevo grad filma za globalna platna"

Na Festivalskom trgu danas je održana prezentacija projekta "Sarajevo grad filma za globalna platna" (Sarajevo City of Film Global Screen), a direktor SFF-a Miro Purivatra saopćio je da je pobjednik konkursa slovenski režiser Martin Turk.

Miro Purivatra (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Ibrahim Eren (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Sarajevo City of Film for Global Screen je pilot projekt za produkciju mikro-budžetnih filmova namijenjenih široj publici, čiji je cilj razvoj projekata fikcije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije."Sarajevo City of Film for Global Screen filmskim stvaraocima iz naše regije nudi priliku da u kratkom roku osiguraju finansiranje filma, da ga brzo snime prikažu širokoj publici i na TV-u i u kinu. Prema tome, nismo iznenađeni, nego smo jako zadovoljni što primjećujemo snažan interes i veliki broj prijava. Jedva čekamo da dogodine vidimo gotov film i nadamo se da ćemo ga prikazati publici na 24. Sarajevo Film Festivalu", rekao je Purivatra.Slovenski režiser Martin Turk koji je pobijedio na ovom konkursu snimanje filma "A Good Day's Work" trebao bi započeti u oktobru. Riječ je o društvenoj drami baziranoj na likovima koja prati Andreja, običnog čovjeka koji nastoji pronaći svoje mjesto u životu. Njegova priča govori o tome kako je devalvacija ljudskog integriteta jedna od najbolnijih posljedica svake krize. Planirano je da film bude završen krajem godine i da bude prikazan naredne godine na SFF-u."Sretan sam što sam ovdje i što sam dobio sredstva za film. Želio sam prikazati čovjeka koji nastoji ostati pošten i ponosan bez obzira na to što sve ide po krivu. Radi se o projektu koji ima dugu historiju jer sam ga počeo pisati kao kratki film prije šest godina. Ali čini se da je projekt počeo živjeti vlastiti život i trebao je rasti i putovati kako bi našao pravo mjesto da postane stvarnost. Našao je Sarajevo kao pravo mjesto i jako sam uzbuđen da prihvatim ovaj novi izazov, novo iskustvo, sa novim ljudima i na novom mjestu", rekao je Turk.Radnja filma se odvija u Sarajevu, gdje će snimanje započeti krajem oktobra, a direktor fotografije će biti proslavljeni hrvatski kinematograf i reditelj videospotova Radislav Jovanov Gonzo. Proces odabira glumaca je u toku.Generalni menadžer TRT-a Ibrahim Eren rekao je kako je veoma sretan zbog partnerstva sa SFF-om koji je jedan od najuspješnijih i najvećih festivala u regiji."Naše zanimanje za Sarajevo Film Festival je odraz kulturnog naslijeđa koji je zajednički Turskoj i zemljama Balkana. Filmska industrija na neki način predstavlja spoj kulture i ekonomije i mi smatramo da je partnerstvo TRT-a i SFF-a početak koji ima veliki potencijal. Kroz ovaj projekt možemo podržati kreativnost i filmske talente na Balkanu, a u isto vrijeme približiti odabrani film publici jedne od najvećih TV mreža u regiji i u Evropi", rekao je Eren.