Slobodna prodaja ulaznica za 23. SFF počinje u petak

Slobodna prodaja pojedinačnih ulaznica za 23. SFF počinje u petak, 4. augusta u 10 sati u Glavnom box officeu (Bosanski kulturni centar), Branilaca Sarajeva 24.

Cijene ulaznica

Online prodaja ulaznica

Maksimalan broj ulaznica koje je moguće kupiti za jednu projekciju je četiri.Plaćanje ulaznica se može izvršiti gotovinom i putem MasterCard i VISA. Plaćanje ulaznica moguće je samo u domaćoj valuti - konvertibilnim markama.Radno vrijeme Glavnog box officea od 4. do 10. augusta je svakog dana od 10 do 19 sati.Ljetno kino Raiffeisen:otvaranje - 15 KM, ostale projekcije - 10 KMKino Meeting Point: 5 KM, 6 KM, 7 KMNarodno pozorišteotvaranje - 15 KM, Ceremonija dodjele nagrada - 20 KM, ostale projekcije - 5 KM, 6 KM, 8 KMMultipleks Cinema City: 4 KM, 5 KM, 7 KMSarajevsko Summer Screen: sve projekcije - 7 KMArt kino Kriterion / House of Shorts: 5 KMPozorište mladih Sarajevo / House of Youth: 4 KMKino Novi Grad: 3 KMLjetno kino Novi Grad: 5 KMMMC - Kino Ilidža: 3 KM, 5 KM.Online prodaja je moguća putem zvanične web stranice Sarajevo Film Festivala - www.sff.ba . Online prodaja ulaznica počela je 1. augusta 2017. godine u 12 sati. Maksimalan broj ulaznica koje je moguće kupiti za jednu projekciju je četiri. Plaćanje se može izvršiti MasterCard i VISA putem e-pay sistema Raiffeisen Bank BH.Više informacija o Box Officeu možete pronaći ovdje