Slobodna prodaja ulaznica za 23. Sarajevo Film Festival počela je danas u 10 sati u Glavnom Box Officeu u Bosanskom kulturnom centru (BKC) Sarajevo. Brojni građani i turisti čekali su od ranih jutarnjih sati ispred BKC-a da kupe ulaznicu za neku od projekcija, a među najvjernijim posjetiteljima SFF-a i ove godine je bio Mirza Mehanović iz Sarajeva.

Slobodna prodaja ulaznica za 23. Sarajevo Film Festival počela je danas u 10 sati u Glavnom Box Officeu u Bosanskom kulturnom centru (BKC) Sarajevo. Brojni građani i turisti čekali su od ranih jutarnjih sati ispred BKC-a da kupe ulaznicu za neku od projekcija, a među najvjernijim posjetiteljima SFF-a i ove godine je bio Mirza Mehanović iz Sarajeva.