Ako ste od onih koji nikako da se zasite malih žutih bića u potrazi za gospodarom, onda će vas obradovati vijest da će se snimati drugi dio animiranog filma "Minions".

Ako ste od onih koji nikako da se zasite malih žutih bića u potrazi za gospodarom, onda će vas obradovati vijest da će se snimati drugi dio animiranog filma "Minions".

Uz njih, u sljedeće dvije godine snimat će se i nastavak muzikom protkanog crtića ""Pjevajmo" (Sing), potvrdili su autori iz Illumination Entertainmenta i Universal Picturesa.Ipak, u dogledno vrijeme nije planiran drugi dio "Tajnog života životinja" (The Secret Life of Pets), jednako popularnog među ljubiteljima malih slatkih stvorenja.Prema dosad poznatim informacijama, novi "Minionsi" stižu u kina početkom jula 2020., a veseljaci iz crtića "Pjevajmo" krajem decembra iste godine.Prvi crtić o Minionsima, nastao nakon dva crtića "Grozan ja" (Despicable Me) zaradio je 2015. godine u kinodvoranama širom svijeta više od milijardu američkih dolara.