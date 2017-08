Popularna američka pjevačica Selena Gomez proteklu godinu provela je snimajući nove pjesme, spotove, dizajnirajući kolekciju torbica, producirajući serije, a bivša Disneyjeva zvijezda vraća se i glumi u novom filmu poznatog režisera Woodyja Allena.

Gomez je inače karijeru počela kao glumica. Prvo je glumila u "Barney & Friends", a potom se pojavila kao Gwen u drugoj sezoni "The Suite Life of Zack & Cody" nakon što ju je Disney otkrio kada je imala deset godina.Još nije poznata radnja novog Allenovog filma, kao ni kompletna glumačka postava. Prema pisanju stranih medija, u filmu će se pored Gomez pojaviti i Timothee Chalamet te Elle Fanning.Pjevačica i glumica nije mogla dati više informacija o ulozi, a informaciju o povratku glumi otkrila je tokom emisije u kojoj je fanovi mogu pitati bilo šta, a koja se emitira na iHeartRadio. Podsjećanja radi, Selenine posljednje uloge bile su u filmovima "Spring Breakers", "The Fundamen tals od Caring" , "Behaving Badly" i "Gateway".Posljednji Allenov film koji je izašao na tržište je "Cafe Society", a uskoro se očekuje i premijera njegovog novog filma "Wonder Wheel" na njujorškom filmskom festivalu u oktobru ove godine.