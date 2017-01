Emma Stone i Denzel Washington nagrađeni su u Los Angelesu glavnim nagradama Udruženja filmskih i televizijskih glumaca (SAG), među kojima su mnogi svečanost iskoristili kako bi izrazili neslaganje s odlukom predsjednika Donalda Trumpa da zabrani ulaz u zemlju izbjeglicama i građanima sedam zemalja s muslimanskom većinom.

Nagrade udruženja glumaca već dugi niz godina dobar su pokazatelj kojem će od Oscarom nominiranih filmova pripasti najprestižnije filmske nagrade. Emma Stone ("La La Land") dobila je nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu, a Denzel Washington za mušku. Primajući nagradu, Stone je kazala kako živimo "u zaista složenim vremenima u svijetu, u našoj zemlji, a stvari su neoprostive i traže akciju". Uz nju nominirane za nagradu bile su Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins"), Natalie Portman ("Jackie"), Amy Adams ("Dolazak") i Emily Blunt ("Djevojka u vlaku").



Denzel Washington dobio je nagradu za ulogu u "Fences" koji je i režirao. Pobijedio je Caseyja Afflecka ("Manchester by the Sea") i Ryana Goslinga ("La La Land") kao i Andrewa Garfielda ("Greben spašenih") i Vigga Mortensena ("Captain Fantastic").



Nagradu za najbolji filmski glumački ansambl dobio je onaj u filmu "Hidden Figures" koji je iznenađujuće pretekao glumačku postavu "Manchester By the Sea" i "Moonlight". Viola Davis ("Fences") dobila je nagradu za najbolju žensku sporednu ulogu, a Mahershala Ali za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "Moonlight".



Primajući nagradu Ali je govorio o ulozi koju je odigrao, mladog afroameričkog homoseksualca, te se založio za različitost i prihvaćanje. Politika je odigrala važnu ulogu na svečanosti koja je počela porukom ljudima zarobljenim na aerodromima, u skladu s Trumpovim ukazom.



Ashton Kutcher otvorio je dodjelu nagrada pozdravivši prisutne u dvorani, publiku uz male ekrane kao i "sve ljude na aerodromima koji pripadaju mojoj Americi".



"Volimo vas i želimo vam dobrodošlicu", rekao je.



Mnogi su direktno ili indirektno kritizirali Trumpovu odluku o zabrani ulaska ljudima iz sedam zemalja s muslimanskom većinom.



Julia Louis Dreyfus koja je primila nagradu za najbolju žensku ulogu u TV komediji naglasila je kako je njezin otac bio izbjeglica iz Francuske koja je bila pod okupacijom nacista i kazala da je "zabrana ulaska imigrantima uvredljiva i neamerička". Našalila se kako je ona pobjednica, "bez obzira na to jesu li Rusi hakirali ili nisu ovogodišnju dodjelu nagrada SAG".



Ta je dodjela nagrada Udruženja filmskih i televizijskih glumaca jedna od pomno praćenih uoči dodjele Oscara, s obzirom na to da glumci čine najveću grupu glasača Američke akademije. Nagrada je dobar barometar uoči dodjele Oscara.