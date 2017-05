Reditelj Michael Moore snima film o Trumpu u kojem najavljuje njegov kraj

Michael Moore (Foto: EPA)

Poznati reditelj Michael Moore priprema dokumentarac o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, potvrdio je Moore na društvenim mrežama. Moore je poručio da Trump "ima razloga da bude zabrinut".

Poznati reditelj Michael Moore priprema dokumentarac o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, potvrdio je Moore na društvenim mrežama. Moore je poručio da Trump "ima razloga da bude zabrinut".

Reditelj je slavu stekao globalno poznatim dokumentarcem o bivšem predsjedniku SAD George Bushu mlađem, ali i filmovima o lošoj zdravstvenoj zaštiti u SAD.



Sada je istakao da se posvetio filmu o Trumpu koji će se zvati "Fahrenheit 11/9", a naslov je referenca na njegov film o Bushovoj katastrofi u Iraku i Afganistanu koji se zvao "Fahrenheit 9/11".



Datum u naslovu novog filma o Trumpu se odnosi na 11. novembar kada je objavljeno da je Trump pobijedio na izborima. Film se priprema u tajnosti, a režiser najavljuje da će, konačno, "ovaj haos biti okončan", kada film bude prikazan.



"Trump do sada ima neku vrstu teflonske zaštite. Što god na njega bacite on ostane uspravan, činjenice, realnost, pamet ga ne mogu pobijediti. Čak i kad bi se sam ranio, on bi ujutro ustao i tvitao. Ali, sve to će se okončati s ovim filmom", najavio je Moore.



Njegov dokumentarac o Bushu mu je donio nagradu u Kanu, a zaradio je oko 200 miliona eura što ga čini najprofitabilnijim dokumentarnim filmom u historiji. Moore je bio jedan od rijetkih javnih radnika koji je prognozirao Trumpovu pobjedu na izborima.