Reditelj Guillermo Del Toro dobio Zlatnog lava za film "The Shape of Water"

Foto: EPA-EFE

Film "The Shape of Water" meksičkog reditelja Guillerma del Tora osvojio je danas Zlatnog lava u Veneciji, kao nagradu za najbolji film na filmskom festivalu.

"The Shape of Water", ili u prijevodu "Oblik vode", je mračna bajka u kojoj se nijema čistačica zaljubljuje u vodeno stvorenje, a režiser Del Toro je primajući nagradu kazao da je posvećuje mladim latinoameričkim filmskim autorima.



"Ukoliko ostanete čisti i odani svojoj vjeri, u ono što vjerujete – u mom slučaju, u čudovišta – možete postići svašta", poručio je režiser.



Drugu nagradu osvojila je obiteljska tragedija "Foxtrot" izraelskog reditelja Samuela Maoza, a najboljim rediteljem proglašen je Francuz Xavier Legrand za svoju dramu o razvodu "Jusqu'a la Garde" za koju je i napisao scenarij i u kojoj glumi.



Za taj film Legrand je na ovogodišnjoj Mostri primio i nagradu za najbolje debitantsko ostvarenje.



Nagradu za najbolju glumicu dobila je Charlotte Rampling za italijanski film "Hannah", a najboljim glumcem proglašen je Palestinac Kamel El Basha za ulogu u "The Insult".



Dodjelom priznanja završen je desetodnevni filmski maraton na kojem se za glavnu nagradu borio 21 film u međunarodnoj konkurenciji.