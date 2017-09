Psihološki triler "Mother!" u kojem glumi Jennifer Lawrence kritičari nazvali uznemirujućim

Foto: EPA-EFE

Film "Mother!" u kojem glavnu ulogu tumači popularna Jennifer Lawrence jučer je predstavljen na filmskom festivalu u Veneciji i iako je pobrao dobre kritike, nikoga nije ostavio ravnodušnim i mnogi su ga nazvali uznemirujućim.

Desetak filmskih kritičara odmah su dali reakcije na ovaj psihološki triler kojeg je režirao Darren Aronofsky, 12 od 13 kritika bile su pozitivne.



Ali to ne znači da im film nije bio neprijatan. U filmu, pored Jennifer u ulozi glavnog glumca je Javier Bardem, a u filmu je njihova veza testirana nakon što ih posjeti nepozvani gost.



Neki su film nazvali "bolesno slavnim neredom", " bolesnom šalom". Neki su ga čak uporedili s hororom Romana Polanskog "Rosemaryina beba" i s Darrenovim zanimljivim psihološkim trilerom "Crni labud".



No, bilo je i negativnih kritika.



"Tako očajnički pokušava da bude lud i uznemiravajući da sve što možemo vidjeti jeste uzaludni napor i potrošen novac. Nije ni čudo što u njenom naslovu ima uzvičnik. Aronofsky jednostavno ne zna kada da odustane", rekla je Stephanie Zacharek is Timesa.