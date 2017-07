Projekcijom kratkog dokumentarnog filma kanadskih reditelja Ashe i Rode Siad "19 Days" večeras je u Sarajevu otvoren Omladinski Film Festival. Ove godine, festival se održava na tri lokacije, a bit će upriličeno 10 premijera.

Projekcije filmova bit će održane u Domu Oružanih snaga, na Žutoj tabiji i u Bosanskom kulturnom centru. Cijeli projekat realizovalo je 12 mladih ljudi."Imamo 40 filmova od čega je 10 premijera, te još 10 svjetskih i regionalnih naslova. Akcenat festivala je na promociji mladih autora i kratkog studentskog, profesionalnog ili amaterskog filma. Forma kratko film je zapostavljena i ne daje joj se toliko važnosti u BiH i regiji. Želimo pokazati da je kratki film jednako bitan kao i dugometražni, a da nekada šalje i bitnije poruke", rekao je Kenan Musić, direktor Festivala.Mladi ljudi iz BiH kroz kratke filmove iskazuju svoje nezadovoljstvo, pričaju o problemima koji ih tište, a tim koji stoji iza Festivala želi stvoriti platformu na kojoj to mogu učiniti te omogućiti fondove da bi mladi mogli snimati svoje filmove.Stručni žiri čini producent iz Turske Ensar Altay, bh. glumica Arma Tanović i mlada bh. rediteljica Mirna Dizdarević. Bit će održana i dva panela pod nazivom "Zašto filmom mijenjati svijet" na kojem će biti predstavljen mladi vloger i filmadžija Ajdin Hasanić, te panel "OFF: Oni tek dolaze" na kojem će biti predstavljeni Haris Begić, Oggi Tomić i Mario Ilić.Ovogodišnji festival ima 200 akreditovanih gostiju i oko deset stalno akreditovanih novinarskih ekipa.Festival traje do nedjelje, 30. jula, a više informacija potražite na zvaničnoj web stranici