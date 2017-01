Preminuo glumac Willliam Christopher, najpoznatiji po ulozi u seriji "M*A*S*H"

U 84. godini života preminuo je glumac William Christopher koji je bio poznat po uloci svećenika Mulcahyja u seriji "M*A*S*H". Njegov agent Robert Malcom kazao je za CNN da je glumac preminuo u subotu ujutro.

Christopheru je prije 18 mjeseci dijagnosticiran karcinom, a njegov sin je kazao da je radio do unazad dvije-tri sedmice, ali da se njegovo zdravstveno stanje naglo počelo pogoršavati.



"Bio je kod kuće u pasadeni sa suprugom. Umro je mirno i bez boli", kazao je Malcom.



Christopher je započeo svoiju glumačku karijeru u New Yorku, a slavu je stekao ulogom u popularnoj seriji "M*A*S*H" koja se prikazivala od septembra 1972. do februara 1983. godine. Iako je u filmu glumio oca Mulcahyja, u stvarnom životu je bio metodist.



Glumio je u raznim serijama i filmovima među kojima su "Murder, She Wrote", "Heaven Sent" i "Days of Our Lives".