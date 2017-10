Crvenim tepihom, svečanom ceremonijom i premijerom filma “Never Leave Me” bh. rediteljice Aide Begić zvanično je otvoreno 54. izdanje Antalija Film Festivala, filmskog festivala sa najvećom tradicijom u Turskoj.

Crvenim tepihom, svečanom ceremonijom i premijerom filma “Never Leave Me” bh. rediteljice Aide Begić zvanično je otvoreno 54. izdanje Antalija Film Festivala, filmskog festivala sa najvećom tradicijom u Turskoj.

Zanimljivo je da je ovaj festival, prvi put u historiji, otvoren projekcijom filma.



Film "Never Leave Me", kojeg je publika nagradila ovacijama i višeminutnim aplauzom, nastao je u tursko-bosanskoj produkciji i treći je igrani film bh. rediteljice Aide Begić. Film donosi priču o sirijskoj djeci, izbjeglicama i siročadi, koja žive na jugoistoku Turske. U filmu su uloge ostvarila djeca iz Gaziantepa i Šanlirufe koja su prisustvovala večerašnjoj premijeri filma u Antaliji.



“Ovo sto ću reći je radikalno - vjerujem da ljudi mogu živjeti zajedno u miru i harmoniji. Ova djeca i ja ne pričamo isti jezik, ali se volimo. Možda zvuci patetično, ali ja u to vjerujem”, rekla je Aida.



Tokom svečane ceremonije na filmskom festivalu u Antaliji glumici Juliette Lewis uručena je nagrada Ključ Antalije, dok je oskarovcu Christopheru Walkenu uručena nagrada Zlatna narandža.



“Zaista mi je čast biti ovdje sa vama, radujem se sto ću pogledati toliko dobrih filmova”, rekla je Juliette nakon preuzimanja nagrade.



Timi ovogodisnjeg Antalija Film Festivala, koji traje do 27. oktobra, pridruzio se i direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra koji ce, kao konsultant, uloziti napore kako bi potakao ulogu turske filmske industrije na medjunarodnoj sceni.