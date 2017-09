Premijera filma o Mladenu Vojičiću Tifi 26. septembra u Sarajevu

Mladen Vojičić Tifa (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Premijera dugoočekivanog dokumentarnog filma "Tifa" će biti upriličena 26. septembra u Sarajevu.

Film "Tifa" rezultat je dugogodišnjeg praćenja života i rada Mladena Vojičića Tife, a nastao je prema ideji Davora Pušića i pokojnog Dubravka Bibanovića.



Priča o legendi sarajevskog rock and rolla, jednom od najboljih muzičara na prostoru bivše Jugoslavije i najkontroverznijih javnih ličnosti u regionu koja objašnjava njegovu popularnost, zapravo je kroz vizuru reditelja Bakira Hadžiomerovića, priča o jednom gradu i njegovim ljudima, o minulom vremenu i sarajevskoj raji.



“Bez dlake na jeziku i bez oraha u džepu”, riječi su kojima sam Tifa opisuje sebe u filmu.



U svim svojim usponima i padovima Mladen Vojičić uvjek je ostao Tifa i ništa ga nije promjenilo. Film govori o njegovom meteorskom uspjehu kao pjevaču grupe “Bijelo dugme”, te o suradnji sa “Divljim jagodama” i “Vatrenim Poljupcem”, ali i njegovoj solističkoj karijeri.



Neki arhivski materijali koji se pojavljuju u filmu, a koji su zabilježeni kamerom Davora Pušića su stari preko 20 godina. Autori filma pratili su Tifu na svim njegovim koncertima, ali većina materijala u filmu zapravo je zabilježena na privatnim druženjima Tife i njegovih prijatelja.



Više od trideset sati snimljenog materijala pretočeno je kroz 50 minuta u svojevrsni dokument jednog vremena. Osim što prikazuje sarajevske trenutke od prije 20 ili više godina, u filmu govore i brojne poznate Sarajelije, pojedinci koji su obilježili sarajevsku kulturnu, muzičku i društvenu scenu, kao i neki od najpoznatiji rokera bivše Jugoslavije.



U filmu govore: Dubravko Bibanović, Dario Džamonja, Goran Bregović, Davorin Popović, Bodo Kovačević, Zoran Redžić, Bruno Langer, Almas Smajlović, Sead Zele Lipovača, Milić Vukašinović, Ruždija Metanović, Nermin Tulić, Vlado Podany, Nedžad Merdžanović, Dragan Vikić, Mustafa Čizmić, Nedim Tabaković Čuka…



Poseban osvrt u filmu je Tifin ratni period 1992.-1994. kada su nastale legendarne i nezaboravne pjesme: “Ponesi zastavu” i kultna “Grbavica”, kao i legendarni koncerti u “Skenderiji” i na Dobrinji, kao i raritetni snimci ratnog koncerta u “Slogi” iz novembra 1993., atmosfera na sceni i iza scene.



Veliki dio filma čini arhivski material sniman od sredine osamdesetih, pa do početka novog milenijuma(Snimano BETACAM SP sistemom kao i VHS-om).

Film nema klasičnog spikerskog offa, grafika koje objašnjavaju stvari niti statističkih podataka koje je moguće pronaći na Wikipediji ili internetu. Snimci su autentični i nastajali su u bacstageu koncerata, na dernecima, putovanjima.... Većina snimaka do sada nigdje nije prikazana.



Film "Tifa" rađen je u FIST produkciji. Režiju filma potpisuje bh. novinar Bakir Hadžiomerović, a rađen je prema ideji Davora Pušića i Dubravka Bibanovića.

Producent filma je Davor Pušić, scenarista Adnan Kapetanović.



Nakon sarajevske premijere film "Tifa" bit će prikazan na nekoliko regionalnih festivala.



Film je rađen uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.