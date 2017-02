Predviđanja: Ko zaslužuje nagradu Oscar, a ko će je zaista osvojiti

Ostala su još četiri dana do dodjele najprestižnije nagrade u svijetu filma - Oscara. Američki mediji već danima pišu o tome ko će osvojiti zlatne kipiće, a sada su napravili i listu svojih predviđanja.

Ostala su još četiri dana do dodjele najprestižnije nagrade u svijetu filma - Oscara. Američki mediji već danima pišu o tome ko će osvojiti zlatne kipiće, a sada su napravili i listu svojih predviđanja.

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Najviše nominacija ima mjuzikl "La La Land", čak 14, a koliko će Oscara osvojiti znat ćemo 26. februara.U kategoriji za najboljeg glumca mediji predviđaju da će na 89. dodjeli Oscara briljirati Denzel Washington. Ovo bio mu bio treći kipić u kolekciji, a do sada je nominovan sedam puta.Veliki dio obožavatelja navija i za Bena Afflecka, ali filmski stručnjaci smatraju da je Washington bolje donio ulogu u filmu "Fences".Kada je riječ o najboljim glumicama, očekuje se da će Emma Stone, zahvaljujući ulozi u "La La Landu", izgurati s trona Natalie Portman koja utjelovljuje Jackie Kennedy. Stručnjaci smatraju kako je filmoljupcima dosadilo gledati uplakane žene te da mjuzikl donosi mnogo radosti.Najbolji sporedni glumac će biti Mahershala Ali, ali mnogi smatraju da veće zasluge ima Lucas Hedges."Svi su shvatili kako je Ali talentovan i treba biti među prvima u utrci za Oscara, ali nemoguće je ne vidjeti Hedgesov doprinos i njegovu jaku ulogu u filmu 'Manchester by Sea' gdje glumi komplikovanog tinejdžera ispunjenog tugom", piše USA Today.U vezi s najboljom sporednom glumicom saglasni su svi. Viola Davis je trebalo da osvoji Oscara za filmove "Doubt" i "The Help", ali nije. Sada je njeno vrijeme.Kada je riječ o režiseru, sve naginje ka tome da će "La La Land" pokupiti simpatije i ovdje te da će se na kraju večeri smiješiti Damien Chazelle. Ipak, veliki broj ljudi smatra da bi nagrada trebalo da ode u ruke Barryju Jenkinsu.Mnoge je zaboljela glava od "La La Landa" koji je nominovan i u kategoriji za najbolju sliku. Očekivano je da će je i dobiti, ali Amerikanci smatraju da je više zaslužuje "Hidden Figures" jer je spoj drame, pjesme, plesa i lekcije iz historije.