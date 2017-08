Popularne priče s bloga "Humans of New York" postaju TV serija na Facebooku

Jedna od prvih serija koje će Facebook emitirati na novoj platformi "Watch" je serija koja je posvećena popularnoj stranici "Humans of New York".

Serija će imati dvanaest epizoda koje će trajati po trideset minuta. Gledaoci će imati priliku vidjeti 1.200 intervjua koje je autor stranice "Humans of New York" Brandon Stanton snimio s prolaznicima New Yorka u posljednje četiri godini.Stanton je blog pokrenuo 2010. godine, ali je popularnost stekao tek nakon pokretanje stranice na Instagramu i Facebooku gdje trenutno ima više od 17 miliona pratilaca."Pretvaranje bloga u video je prirodna evolucija", rekao je Stanton za The Hollywood Reporter.Iako je najčešće intervjuirao nepoznate ljude, na proljeće je blog posvetio priču posjetiocima Met Gala zabava dok je u septembru prošle godine objavljena priča Hillary Clinton.Epizode će na Facebookovom servisu "Watxh" biti emitirane jednom sedmično.