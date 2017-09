Najgledaniji kulinarski show u BiH već sezonama je "Stol za 4". Kako uspješne projekte ne treba mijenjati, ova jedinstvena emisija danas započinje svoju 12. sezonu i to u standardnom terminu u 16:50 sati.

Ekipa emisije "Stol za 4" na čelu sa urednicom i voditeljicom Majom Mundom, i ove sezone pozdravit će vas iz jednog od gradova lijepe nam BiH. Novi početak donijet će i mala osvježenja u sami koncept emisije, ali ono što je gledateljima drago i rado gledaju ne treba previše ni mijenjati. Ostaje topla atmosfera, domaćinski ambijent i ljudi iz naše svakodnevice koji su se odvažili na kulinarsku avaturu pred kamerama.



Prva destinacija je Lukavac, odakle su tijekom svih ovih sezona dolazili komunikativni i vrijedni kuhari i kuharice. Ekipa će se potom premjestiti u Brčko, gdje su snimali pripremu bezglutenskih vecera, približit će gledateljima ishranu bez glutena i sve što ona nosi sa sobom. Ocjene će i dalje biti od 1 do 5, kuhat će uvijek 4 nova kandidata, a Maja će se truditi opustiti atmosferu u domovima i navesti same natjecatelje na to da budu što više zanimljivi i gledateljima pored TV ekrana. Ovo je emisija koja daje priliku gledateljima da pokažu koliko su vješti u kuhinji, ali i dekoriranju stola i stvaranju ugodne atmosfere. Svatko od gledatelja u ovom zanimljivom showu može zasjati kao zvijezda gastro scene i osvojiti vrijedne nagrade.



Dok traje sami početak nove sezone, vi se i dalje možete prijaviti za sudjelovanje. Pošaljite SMS sadržaja "OBN STOL" na 091 410 701 i zadivite svoje goste kulinarskim umijećem!