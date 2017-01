Omladinski Film Festival Sarajevo (OFF) danas je zvanično predstavio najavni promo spot za 2017. godinu.

U spotu, koji se proteklih dana snimao, a potom i montirao u Sarajevu, učestvuju pripadnici Specijalne policije MUP-a KS te Jedinice za saobraćaj, a u glavnoj ulozi našao se poznati i uspješni bh. glumac Adnan Hasković, saopćeno je iz Sektora za odnose sa javnošću Omladinskog Film Festivala Sarajevo.



Prvi zvanični promo spot OFF-a za 2017. godinu poziva sve mlade afirmisane i profesionalne filmadžije da se prijave na predstojeće izdanje Festivala u selekcije takmičarskih filmskih programa te u segment obrazovnog programa.



Festival ove godine mlade poziva na učešće pod motom da će "svi kući sretni, pobijedili ili ne" s obzirom na to da OFF od ove godine, osim pobjednicima, svim učesnicima zvaničnih selekcija obezbjeđuje vrijedne privilegije i nagrade koje će ih usmjeriti za dalje usavršavanje i djelovanje na polju filma.



Konkursi su otvoreni do sredine marta, a Festival će biti održan od 26. do 30. jula ove godine.