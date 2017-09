Od 14. septembra tri nova hita na repertoaru Cinema Cityja

Tri nova filma dočekuju filmoljupce u sarajevskom Cinema Cityju, od trilera, preko komedije do akcije.

je napeti triler s dobitnicom nagrade Oscar, Halle Berry, u glavnoj ulozi.U SAD-u, svakih 40 sekundi nestane jedno dijete. Nikada ne razmišljate da se to može dogoditi i vama. Dok se ne dogodi. Sama i uplašena, Kate McCoy ne želi prepustiti sudbinu i život svoga sina otmičarima. U ključnom trenutku ona odluči uzvratiti. U napetoj utrci protiv vremena, Kate ništa ne može spriječiti u nevjerojatnoj potjeri spašavanja života svoga sina.je francuska komedija redateljice Carine Tardieu, o složenosti obiteljskih odnosa, koja će vas i nasmijati i ganuti.Kada 45-godišnji udovac Erwan slučajno otkrije da čovjek koji ga je odgojio nije njegov pravi otac, zaputi se u potragu za biološkim ocem. On ubrzo locira nestašnog, 70-nešto-godišnjeg Josepha, kojeg je njegova majka jedva poznavala. Erwan ubrzo pada na njegov šarm, no složena obiteljska situacija se dodatno zakomplicira kad mu kćer Juliette objavi da je trudna i odbija reći tko je otac djeteta.je povrtanički film slavnog reditelja Stevena Soderbergha. Glavne uloge u filmu tumače Channing Tatum, Daniel Craig, Katie Holmes.Priča je to o dvojici braće koji planiraju izvesti veliku pljačku tijekom NASCAR utrke. U glavnim su ulogama Channing Tatum i Adam Driver, a odličnu glumačku ekipu čine još i Daniel Craig, Riley Keough, Seth MacFarlane, Sebastian Stan, Katie Holmes i sve popularnija Katherine Waterston.