Objavljen teaser za novu sezonu serije Game of Thrones

HBO je objavio teaser za nadolazeću sedmu sezonu popularne serije Game of Thrones.

Na video snimku vidi se ruka u kojoj se nalazi Oathkeeper, mač napravljen od rijetkog valyrianskog čelika koji je prethodno Jaime Lanniste dao Brienne of Tarth.Još uvijek nije poznato kada bi se moglo krenuti sa emitovanjem sedme sezone Game of Thronesa. Mnogobrojne obožavatelje serije dodatno je zbunio glumac Liam Cunningham, koji je u seriji glumio Davosa Seawortha s obzirom na to da je u nedavnom intervjuu izjavio da bi nova sezona mogla početi tek u julu ili septembru.Ranije su izvršni producenti najavili da će se nova sezona osloniti na jake ženske likove s obzirom na činjenicu da Daenerys i Yara plove za Westeros, Sansa drži Winterfell, a Olenna Tyrell je ušla u politički savez s Ellarijom Sand, kao i Cersei na poziciji srednjovjekovnog Sith lorda.Oni su naveli da će gledaocima biti jasno i ko je Cersei sada, jer kako su objasniliona nikada nije bila dobra osoba, ali je uvijek voljela svoju djecu koje više nema tako da je ništa ne sprječava da pokaže svoju najgoru stranu u sedmoj sezoni.