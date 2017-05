Kino sala Kinoteke BiH otvorena je 1963. godine, a s obzirom na to da je smještena u zgradu koja je izgrađena 1882. godine zbog dotrajalosti, vlage i plijesni je u veoma lošem stanju. Iako je parcijalna adaptacija sale rađena nekoliko puta, problem vlage nikada nije riješen. Na radost svih uposlenika ove institucije i zaljubljenika u film, Ambasada NR Kine u BiH odlučila je renovirati i adaptirati salu.

Kino sala Kinoteke BiH otvorena je 1963. godine, a s obzirom na to da je smještena u zgradu koja je izgrađena 1882. godine zbog dotrajalosti, vlage i plijesni je u veoma lošem stanju. Iako je parcijalna adaptacija sale rađena nekoliko puta, problem vlage nikada nije riješen. Na radost svih uposlenika ove institucije i zaljubljenika u film, Ambasada NR Kine u BiH odlučila je renovirati i adaptirati salu.

"Vlaga se osjećala čim uđete u taj prostor i da bi se to sredilo trebalo je uraditi temeljnu rekonstrukciju svih zidova i podova. To je učinjeno zahvaljujući Ambasadi Kine koja je angažovala firmu i koja radi na ovome od decembra prošle godine", rekla je direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipović dodajući da bi adaptacija trebala ubrzo biti gotova.



Kinoteka BiH je u veoma teškoj situaciji. Njen pravni status, kao ni redovan izvor finansiranja, još uvijek nisu riješeni. Ipak, pomoć Ambasade NR Kine nije pomoć za egzistenciju, već za bolje uvjete rada ove institucije.



"Hoće li nam to i koliko dohodovati i hoćemo li tu profitirati, to je pitanje budućnosti. Mi konkretno imamo korist samim tim što je taj prostor u adekvatnoj funkciji, a Ambasada Kine je to i finansirala u cilju podizanja kapaciteta naše institucije", rekla je Filipović.



U razgovoru za Klix.ba otkrila je i da će u foajeu Kinoteke biti napravljena sahadžijska radnja, odnosno scenografija iz kultnog filma "Valter brani Sarajevo".



"To je ona scena u kojoj sahadžija kaže svom učeniku: 'Dok je ljudi mjerit će se vrijeme'", podsjetila je Filipović i dodala da će, kada završe adaptaciju, kineskim građanima koji su u posjeti glavnom gradu BiH u velikoj sali namjenski prikazati film "Valter brani Sarajevo".



Zgrada Kinoteke BiH nalazi se u Alipašinoj ulici u Sarajevu i proglašena je nacionalnim graditeljskim spomenikom kulture, dok je dio filmskog fonda kojim raspolaže proglašen pokretnim nacionalnim dobrom. Iako bi to de jure značilo da određeni nivoi vlasti imaju odgovornost za ovu instituciju, de facto je Kinoteka prepuštena uposlenicima na brigu. Za kompletnu adaptaciju Kinoteke BiH potrebna su dva miliona KM kojima Kinoteka ne raspolaže. Vlaga i buđ su svakodnevnica radnicima Kinoteke, a svi ti problemi, osim što utječu na njihovo zdravlje, mogu dovesti do gubitka vrijedne arhivske građe.



Kinoteka BiH je jednim dijelom arhiv, a drugim muzej filma i postoji bezbroj mogućnosti koje bi se mogle iskoristiti i u turističke svrhe. Međutim, limitirani su kadrom i prostorom, a nedostaje im i novca. Ali, bez obzira na brojne probleme koji traju godinama, Kinoteka ima redovne mjesečne programe i nijedan mjesec nije prestala raditi svoj posao.