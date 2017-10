Iako će nova sezona megapopularne serije "Game of Thrones" imati najmanje epizoda dosad, producenti imaju pune ruke posla kao i u prethodnim sezonama. Kako otkrivaju glumci, osma sezona će se snimati do idućeg ljeta, a emitiranje prvih epizoda počinje tek 2019. godine.

Liam Cunningham, koji glumi Davosa Seawortha, rekao je za TV Guide kako će nove epizode definitivno biti duže i napetije.



"Snimat ćemo do ljeta. Deset epizoda prošle sezone snimali smo šest mjeseci, a sada će nam trebati puno više za šest epizoda, što znači da je očigledno kako ćemo imati duge epizode", rekao je Seaworth.



Snimanje osme sezone Game of Thrones počinje ovog mjeseca. Reditelji David Benioff i Dan Weiss ranije su govorili kako planiraju provesti godinu i po dana snimajući finalnu sezonu serije. Kako kruže glasine, vjerovatno će ljubitelji borbe za prijestolje morati čekati nove epizode do 2019. godine.



"Mislim da će trebati puno više vremena za snimanje finalne sezone, jer ćemo svi biti u skoro istim scenama. Svi počinjemo zauzimati istu teritoriju, svi počinjemo biti u istoj priči, tako da producenti i snimatelji ne mogu imati više snimateljskih grupa", rekao je Iain Glen koji u seriji glumi Joraha Mormonta.



Također, u intervjuu za Entertainment Weekly, urednik HBO programa Casey Bloyss nagovijestio je da osma sezona Game of Thrones neće biti emitovana prije 2019. godine.