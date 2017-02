Jedan od najboljih filmova godine nominiran u šest najvažnijih kategorija za najvažniju filmsku nagradu i dobitnik nagrade Zlatni globus od 23. februara u bh. kinima.

Socijalna drama "Manchester by the sea", remek-djelo Kennetha Lonergana, poznatog scenariste i reditelja proslavljenog klasikom "Računaj na mene", kreće u široku kino distribuciju u BiH u sedmici dodjele nagrada Američke filmske akademije, Oskara. Istinski filmski zaljubljenici imat će priliku u najvažnijoj filmskoj sedmici godine pogledati jedno od najboljih ostvarenja godine koje je pokupio čak 6 nominacija za najprestižniju filmsku nagradu i to u svim najvažnijim kategorijama: najbolji film, redatelj, glavni glumac, sporedni glumac, sporedna glumica i originalni scenarij.



Glavnu ulogu u filmu "Manchester by the sea" ostvario je Casey Affleck, glumac koji je do sada pobrao praktički sve nagrade za ulogu Leeja Chandlera uključujući ranije ovoga mjeseca i Zlatni globus u kategoriji glavne muške uloge u dramskoj izvedbi. Uz Afflecka jednu od vodećih uloga u filmu ostvario je i mladi Lucas Hedges o čijim glumačkim sposobnostima i stvorenoj hemiji s Affleckom kritičari ne prestaju pisati već mjesecima. U ostalim ulogama pojavljuju se Michelle Williams koja je ulogom u ovom filmu već četvrti puta u karijeri nominirana za Oscara (drugi put u kategoriji sporedne glumice) te dobitnik prestižne televizijske nagrade Emmy Kyle Chandler.



Nakon osobne tragedije od koje se još uvijek nije oporavio, Lee Chandler nevoljko se vraća u rodni gradić Manchester na obali države Massachussetts. Tamo ga dočekuje 16-godišnji Patrick, koji je nenadano ostao bez oca pa je Leeju povjerena skrb nad nestašnim tinejdžerom.



Jedna od najvećih zanimljivosti vezana za film svakako je involviranost oskarovca Matta Damona. Iako je tokom kompletne pretprodukcije on bio jedina opcija za glavnu ulogu, zbog teškoća s pronalaženjem financija za snimanje filma i njegove preokupacije s drugim projektima, Damon je na kraju zamolio svog prijatelja iz djetinjstva – Caseyja Afflecka – da nastupi u filmu, a on je ostao potpisan kao producent. Scenario za film se 2014. godine nalazio na Crnoj listi Hollywooda – listi najboljih filmskih scenarija koji još uvijek nisu producirani.



Remek-djelo "Manchester by the sea" započinje se prikazivati od sutra 23.februara u multiplexu Palas u Banja Luci te kinu Kaleidoskop u Tuzli a od 02.marta u sedmici nakon dodjele Oskara i u multiplexu Cinema City u Sarajevu te će naknadno obići i ostatak kino dvorana u BiH u distribuciji Con film, zastupnika studija Sony.