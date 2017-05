Kratki film "Inverzum" Damira Bašića koji je snimljen 2015. godine, do sada je predstavljen na brojnim festivalima širom svijeta. Na portalu Klix.ba možete pogledati internet premijeru ovog filma.

"Inverzum" je igra riječi (inverzija + univerzum), o čemu se zapravo I radi u filmu- inverzija univerzuma. Ovo je Bašićev četvrti film.



"Zapravo sam htio pokazati inverziju univerzuma. To se dešava na na sahranama/dženazama, samo obratno od onoga na što mi mislimo. Kad neko umre, religijski on ide na bolji svijet i lakše mu je, nereligijski jednostavno ne pati više (pogotovo ako je bio bolestan), što opet znači da mu je lakše. Ljudi koji vole umrlu osobu su zapravo ti kojima je prije bilo lakše, a sad je teže i religijski i nereligijski i ti ljudi sebe ukopavaju", kazao je Bašić za Klix.ba.



Film je prikazan na festivalima u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Albaniji, Španiji, Italiji, te Južnoj Africi, a osvojio je treće mjesto na sarajevskom Viva Film Festivalu.



Režiju i scenario potpisuje sam Bašić. U filmu glume Nenad Veličković, Zoran Ćatić, Slađan Vujić, Lamija Idrizbegović, Mirza Ajnadžić, Boris Čović, Denis Hadžić, Ivona Narančić, Emina Osmanović, Draško Marijan, Sandra Muratović, Halida Bajramović, Meša Muratović, Demijan Ćatić, Jusuf Srna, Katica Prijić, Zlata Mehić, Ramiza Dedić, Hasiba Čehajić, Deana Relatić, Igor Stanišić, Jelena Grebenar, Aidan Muratović i Bogdan Miličević.



Bašić je inače inžinjer arhitekture. Radio je kao urednik i voditelj radijske emisije Propeler na Radiju 202, Radiju Federacije i eFM – studentskom radiju. Trenutno vodi animacijski studio Red Animator.



Do sada je snimio kratke filmove: "Inverzum", "Samo da pogledam", "Porodični kabare" i Deda".