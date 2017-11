Novi pretplatnici Telemach fiksne telefonije u jednom od TRIO GRANDE paketa dobivaju Telemach fiksnu telefoniju bez pretplate + 2 godine gledaju Arena Sport SD i CineStar TV Premiere HD kanale, dok novi pretplatnici interneta dobivaju Telemach internet besplatno na čak 12 mjeseci + 2 godine gledaju Arena Sport SD i CineStar TV Premiere HD kanale.

Novi pretplatnici Telemach fiksne telefonije u jednom od TRIO GRANDE paketa dobivaju Telemach fiksnu telefoniju bez pretplate + 2 godine gledaju Arena Sport SD i CineStar TV Premiere HD kanale, dok novi pretplatnici interneta dobivaju Telemach internet besplatno na čak 12 mjeseci + 2 godine gledaju Arena Sport SD i CineStar TV Premiere HD kanale.

Pored pogodnosti za TRIO GRANDE pakete, korisnike očekuju pogodnosti i za DUO TEL I DUO NET pakete, kao i specijalne pogodnosti za postojeće korisnike koji prelaze na veće DUO i TRIO GRANDE pakete.TRIO i DUO GRANDE paketi su najpovoljniji do sada – popusti, besplatne usluge, najbolji filmski kanali, EON, UNIFI, UNIFON, Pickbox videoteka, HBO GO, TV Unazad, samo su dio ponude koju je Telemach kompanija pripremila za sve kojižele da do najboljih sadržaja dođu uz još više uštede. U okviru ponude predviđeni su i besplatni minuti i povoljne cijene telefoniranja u zemlji i inostranstvu, kao i besplatni razgovori sa skoro 500.000 brojeva širom regiona u okviru United Group mreže te BESPLATAN TELEFONSKI APARAT uz akciju na fiksnu telefoniju.Posebna pogodnost Telemach DUO i TRIO paketa je dostupnost svih Telemach usluga i van kuće, uz UNIFI, UNIFON i EON! EON je u devetom mjesecu tekuće godine, zamijenio dosadašnji D3GO uz inovativni dizajn korisničkog interface-a, jednostavno i intuitivno korištenje platforme, brzo pretraživanje, kreiranje liste omiljenih kanala i emisija, aktiviranje podsjetnika za emisije, nastavak gledanja filmova i serija iz Video kluba na drugom uređaju, vraćanje emisija čak 7 dana unazad, i sve kanale iz vaših paketa na svim uređajima.Sve dodatne informacije možete dobiti putem kontakt broja 1360 i web stranice Telemacha