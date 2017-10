Glavnu ulogu u filmu o Hughu Hefneru dobio oskarovac Jared Leto

Jared Leto (Foto: EPA-EFE)

Sedam dana nakon smrti osnivača Playboya Hugha Hefnera, reditelj Brett Ratner odlučio je snimiti film o njemu. Glavnu ulogu u ovom biografskom filmu dobio je oskarovac Jared Leto.

"Jared i ja smo stari prijatelji. Kad je čuo da sam dobio prava na priču o Hefneru, odmah mi je rekao: 'Želim ga glumiti. Želim ga razumjeti'. Jared je jedan od najvećih glumaca današnjice i vjerujem da on to može", rekao je Ratner.



Leto se nadao da će imati priliku upoznati Hefnera, ali nikada nisu uspjeli dogovoriti susret.



"Postoji mnogo Hefovih snimaka svuda tako da će Jared imati priliku dobiti sve informacije koje su mu potrebne", rekao je Ratner.



Projekt je u ranom razvoju, a donijet će priču o Hefnerovim ostvarenjima i poslovnom carstvu. Ratner je izrazio nadu da će imati priliku oživjeti i Hefnerov talk show "Playboy After Dark".