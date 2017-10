Međunarodni filmski festival u Antaliji, najistaknutiji filmski događaj u Turskoj, ove godine je posebnu pažnju posvetio bosanskohercegovačkim autorima i njihovom radu u oblasti filma.

54. izdanje filmskog festivala u Antaliji, koje će trajati od 22. do 26. oktobra, bit će otvoreno svjetskom premijerom filma "Never Leave Me" tursko-bosanske produkcije. Režiju potpisuje bh. rediteljica Aida Begić, a radnja filma zasnovana je na istinitoj priči o sirijskoj siročadi.Timu festivala u Antaliji pridružio se i direktor Sarajevo film festivala Mirsad Purivatra koji će, kao konsultant, uložiti svoje napore kako bi potakao ulogu turske filmske industrije na međunarodnoj sceni."Tim iz Sarajeva predstavlja grupu stručnjaka čija su iskustva na CineLinku naročito važna za forum", rekao je britanski producent Mike Downey koji je umjetnički direktor festivala.Purivatrin dolazak na festival u Antaliji učvršćuje kulturne veze između Turske i Balkana."Vrijednost je u tome što Turska, kao i mi, nudi snažnu platformu za razvoj lokalnih industrija i njihovu integraciju s evropskim kolegama", rekao je Purivatra.Na ovom festivalu će biti prikazana i retrospektiva filmova Danisa Tanovića koji su snimani na području Bosne i Hercegovine. Tako će publika u Turskoj imati priliku pogledati filmove "Ničija zemlja", "Cirkus Columbia", "Epizoda u životu berača željeza" i "Smrt u Sarajevu". Osim toga, Danis Tanović će održati Masterclass.Svjetsku premijeru na festivalu u Antaliji imat će i film "The Gueast" turskog reditelja Andaca Haznedaroglua u kojem jordanska glumica Saba Mubarak glumi ženu koja sa dvoje siročadi bježi iz ratom zahvaćenog Aleppa.Kineski umjetnik Ai Weiwei predstavit će dokumentarni film "Human Flow", a na festivalu u Antaliji publika će imati priliku gledati film "Druga strana nade" finskog režisera Akija Kaurismakija."Mislim da je veoma važno da festival bude prilagođen globalnom duhu vremena, naročito kada se uzme u obzir jedinstvena pozicija Turske između istoka i zapada te uloge koju Turska igra u krizi", rekao je Downey.Film "Redoubtable" oskarovca Michela Hazanaviciusa će na festivalu u Antaliji imati tursku premijeru, a osim toga bit će prikazani film "April's Daughter" meksičkog reditelja Michela Franca, film "The Florida Project" američkog reditelja Seana Bakera, film "Scary Mother" gruzijske rediteljice Ane Urushadze koja je osvojila nagrade na festivalima u Locarnu i Sarajevu.Male su šanse da će iranski reditelj Mohammad Rasoulof uspjeti doputovati u Tursku kako bi predstavio svoj film "A Man of Integrity", jer su mu vlasti zaplijenile pasoš nakon što se vratio iz Kolorada. U svakom slučaju, tim njegovog filma potvrdio je svoje učešće na festivalu.Žirijem 54. Filmskog festivala u Antaliji predsjedavat će Elia Suleiman, autor iz Palestine. On je jedan od najznačajnijih umjetnika savremenog filma, a njegova predanost miru, toleranciji i pravdi čini ga idealnim predsjednikom žirija.Poseban dio ovogodišnjeg festivala posvećen je kulinarskoj sekciji "Film + Food = Fusion" u sklopu koje će publika nakon svakog prikazanog filma imati priliku probati jelo koje su inspirisani filmom spremili vrhunski kuhari.