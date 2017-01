Međunarodni filmski festival u Berlinu objavio je većinu svojih programa. Iako se u programu nisu našli bosanskohercegovački filmovi, u do sada objavljenim programima 67. Internacionalnog filmskog festivala u Berlinu, ipak ćemo imati svoje predstavnike.

U programu Panorama među dvadesetak pažljivo odabranih filmova svjetsku premijeru imat će i film "When the Day Had No Name"/"Kada dan nije imao ime", rediteljice Teone Mitevske, za koji su scenarij pisale bosanskohercegovačka scenaristica Elma Tataragić i makedonska rediteljica Teona Mitevska. Film je snimljen na lokacijama u Makedoniji, a producentica filma je Labina Mitevska.Tataragić i Mitevska već pripremaju novi projekat "Bog postoji i zove se Petrunija", čije je snimanje planirano u oktobru ove godine i čiji je scenarij podržan i od Fondacije za kinematografiju Sarajevo. Elma Tataragić je napisala i scenarij za film "Šavovi" koji će se u režiji Miroslava Terzića snimati u julu i avgustu ove godine u Beogradu. Inače, autorski film autorice "Sjećam se" uspješno pohodi svjetskim filmskim festivalima, a nedavno je i osvojio Specijalno priznanje kritike na Festivalu autorskog filma u Beogradu. Elma Tataragić profesorica je scenarija na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, selektorica Takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala i već godinama je generalni sekretar Udruženja filmskih radnika BiH gdje se uglavnom bavi programskim aktivnostima.U programu Generation bit će prikazan kratki animirani film "Ježeva kućica" nastao u koprodukciji Hrvatske i Kanade, a čiju režiju potpisuje Eva Cvijanović. Film je snimljen prema istoimenoj priči Branka Ćopića. Inače, Eva Cvijanović je rođena u Sarajevu, a živi u Kanadi, gdje se bavi animacijom. Svoj prethodni film "Once Upon a Many Time" prikazala je u BH. Film programu na Sarajevo Film Festivalu 2010. godine.Osim toga, na ovogodišnjem festivalu u Berlinu bit će prisutne delegacije Sarajevo Film Festivala, Udruženja filmskih radnika BiH te brojnih bosanskohercegovačkih producentskih kuća.Objava glavnog takmičarskog programa 67. Internacionalnog filmskog festivala u Berlinu očekuje se uskoro kada će se znati tačni datumi premijera oba filma.