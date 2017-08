Na repertoar bh. kinodvorana 24. augusta konačno stiže adrenalinski akcioni hit triler "Baby Driver" koji smo dugo čekali. Režiju filma potpisuje Edgar Wright koji nam se do sada predstavio zabavnim filmovima kao što su "Shaun of the Dead" i "Hot Fuzz", a potpisao je i scenarij Marvelovog "Ant-Mana".

Na repertoar bh. kinodvorana 24. augusta konačno stiže adrenalinski akcioni hit triler "Baby Driver" koji smo dugo čekali. Režiju filma potpisuje Edgar Wright koji nam se do sada predstavio zabavnim filmovima kao što su "Shaun of the Dead" i "Hot Fuzz", a potpisao je i scenarij Marvelovog "Ant-Mana".

U svom novom akcionom trileru okupio je zaista impresivnu ekipu predvođenu oskarovcima Kevinom Spaceyjem i Jamiejem Foxxom, dobitnikom nagrada Zlatni globus i Emmy Jonom Hammom te mladim filmskim zvijezdama Anselom Elgortom i Lily James.



Baš poput svog neobičnog imena, Baby je jedinstven u svom poslu: naime, ne postoji bolji i brži vozač kada je u pitanju bijeg s mjesta zločina. Dok njegova ekipa pljačka banke, Baby sjedi za volanom svog nabrijanog automobila, strpljivo čekajući kolege prije nego što se svi zajedno bace u bijeg, ispunjavajući "slobodno" vrijeme slušanjem raznovrsne muzike preko svojih slušalica.



Baby je mladi i talentirani vozač automobila koji služe za bijeg nakon pljačke. Međutim, kada upozna djevojku svojih snova, Baby u novom poznanstvu vidi priliku za bijeg od kriminala. Ali nakon što ga mafijaš prisili da radi za njega, Baby se mora suočiti sa stvarnošću – pljačkom unaprijed osuđenom na propast koja će zaprijetiti njegovom životu, ljubavi i slobodi.



Akcioni adrenaliski triler "Vozač" nspirisan je muzičkim spotom "Blue Song" elektronske skupine Mint Royale kojeg je sam Wright i režirao, a u kojem Noel Fielding glumi velikog ljubitelja muzike koji je ujedno i vozač pljačkašima banaka. Ovo je također i prvi film u karijeri Edgara Wrighta koji je u potpunosti snimljen u SAD-u.



Film "Vozač" koji je bh. premijeru doživio prije nekoliko dana u završnoj večeri Open Air programa Sarajevo Film Festivala, a sa prikazivanjem u svim bh. kinima kreće u distribuciji Con film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH, i to u multiplexima Cinema City u Sarajevu, Cineplexx Palas u Banjpj Luci, Cinestare u Mostaru, Tuzli i Bihaću, Ekran u Zenici, te Andrićgrad u Višegradu te kina u Prijedoru, Trebinju i Busovači.