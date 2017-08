Za Showalterov film "Velika bolest" kažu da je bio pravo iznenađenje ovogodišnjeg Sundance Film Festivala, a publika 23. Sarajevo Film Festivala moći će ga pogledati 17. augusta 2017. u 20:30 sati u okviru Open Air programa.

Michael Showalter (Foto: EPA)

Kritika ga opisuje kao zabavan, interesantan, komercijalan i dobro napravljen film s dobrom glumačkom ekipom koji će vjerovatno puniti kino-dvorane.Režiju filma potpisuje Michael Showalter, a uloge tumače: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, Zenobia Shroff i Adeel Akhtar.Pakistanski komičar Kumail na jednom od svojih stand-up nastupa upoznaje američku studenticu Emily. Njihova veza cvjeta, ali Kumaila uskoro počinje brinuti da li će članovi njegove tradicionalne muslimanske porodice prihvatiti Emily. Kada Emily iznenada oboli i padne u komu, Kumail neočekivano gradi blizak odnos s njenim duboko zabrinutim roditeljima.Michael Showalter rođen je 1970. godine u Princetonu, New Jersey, SAD. Bio je koscenarista i reditelj filma "Hello, My Name Is Doris" koji je osvojio Nagradu publike na Filmskom festivalu South by Southwest. Jedan je od osnivača komičarskih grupa The State i Stella. Glumio je u filmovima "The Baxter", "Wet Hot American Summer" i "They Came Together". Jedan je od autora filma "Wet Hot American Summer: First Day Of Camp And Search Party", a trenutno priprema nastavak pod naslovom "Wet Hot American Summer: Ten Years later". Njegov film "Velika bolest" premijerno je prikazan na ovogodišnjem Filmskom festivalu Sundance.