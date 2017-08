Sjevernoamerički box office je zabilježio najgori vikend u posljednje tri godine, a na vrhu je ostao prošlosedmični pobjednik, film "The Hitman's Bodyguard" (Čuvaj me s leđa).

U periodu od petka do subote od ulaznica za kino je zarađeno manje od 70 miliona dolara, što se posljednji put dogodilo 5. septembra 2014. godine. Uzrok tome je vjerovatno i bokserski meč između Mayweathera i McGregora.



Prvo mjesto je pripalo filmu "The Hitman's Bodyguard, koji je zaradio 10,1 milion dolara, dok je na drugom mjestu film "Annabelle: Creation" sa zarađenih 7,3 miliona dolara. Treće mjesto pripalo je filmu "Leap", koji je zaradio 5 miliona dolara. Na četvrtom mjestu je film "Wind River" sa 4,4 miliona dolara, dok je u top 5 i film "Logan Lucky" sa 4,3 miliona dolara.



Deset najgledanijih filmova u SAD i Kanadi (zarada u milionima dolara):



1. The Hitman's Bodyguard 10,1

2. Annabelle: Creation 7,3

3. Leap! 5,0

4. Wind River 4,4

5. Logan Lucky 4,3

6. Dunkirk 4,0

7. Spider-Man: Homecoming 2,7

8. Birth Of The Dragon 2,5

9. Mayweather vs. McGregor 2,4

10. The Emoji Movie 2,4