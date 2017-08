Prvo mjesto na američkom box officeu proteklog je vikenda pripalo filmu "The Hitman's Bodyguard".

Film "The Hitman's Bodyguard" je zaradio 21,6 miliona dolara te na drugu poziciju potisnuo prošlosedmičnog lidera, film "Annabelle: Creation" koji je ovog puta zaradio 15,5 miliona dolara. U novom filmu glumačku postavu predvode Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds.



Komedija "Logan Lucky" u kojoj glume Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Seth MacFarlane, Katie Holmes i Hilary Swank debitovala je na drugom mjestu sa zarađenih 8,05 miliona dolara.



Film "Dunkirk" je pao na četvrto mjesto te je zaradio 6,7 miliona dolara tokom vikenda.



Među top 5 je film "The Nut Job 2: Nutty by Nature" sa zaradom od 5,1 milion dolara.