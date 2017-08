Ermin Bravo za Klix.ba: Lijepo je što dolaze značajni ljudi, SFF je održao kvalitet

Na 23. Sarajevo Film Festivalu jučer su prikazana dva filma u kojima je glavne uloge ostvario bosanskohercegovački pozorišni i filmski glumac Ermin Bravo. Iako je film "Zrno" turskog reditelja Semiha Kaplanoglua snimao davno, a film "Muškarci ne plaču" Alena Drljevića ove godine oba su sarajevsku premijeru imala na SFF-u.

Na 23. Sarajevo Film Festivalu jučer su prikazana dva filma u kojima je glavne uloge ostvario bosanskohercegovački pozorišni i filmski glumac Ermin Bravo. Iako je film "Zrno" turskog reditelja Semiha Kaplanoglua snimao davno, a film "Muškarci ne plaču" Alena Drljevića ove godine oba su sarajevsku premijeru imala na SFF-u.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

"To su dvije potpuno različite uloge, dvije potpuno različite priče u smislu teme, stila, estetike, filozofije, pristupa temi, pristupa filmu, snimanju. Imao sam sreću da me zovu dva zanimljiva reditelja i da radim na dva potpuno različita načina", rekao je Bravo.Obje projekcije ispraćene su ovacijama i višeminutnim aplauzom, a Bravo nije mogao sakriti da su reakcije ispunile njegova očekivanja."Reakcije nakon jutrošnje projekcije 'Muškarci ne plaču' bile su zaista emotivne, predivne i rijetko sam nakon filma čuo toliko pozitivnih komentara. Film 'Zrno' koji je težak za pratiti publika je pratila pomno, s nevjerovatnom pažnjom i to mi je drago jer to znači da će i u distribuciji film biti zanimljiv", rekao je.Govoreći o filmu "Muškarci ne plaču" koji je već osvojio nekoliko nagrada i srca publike, a koji progovara o problemu ljudi s PTSP-om i neophodnosti suočavanja s prošlošću Bravo ističe da se posttraumatskim posljedicama pridaje malo pažnje."Ne govori se dovoljno o tome, a mnogo više ljudi ima PTSP nego što je to zabilježeno. Svakodnevno se susrećemo s raznim izljevima bijesa na ulici, u prodavnici, taksiju... To je sigurno jedan sindrom od kojeg ovo društvo boluje. O tome se ne govori, a zbog patrijarhalnog načina razmišljanja i matrica stigma je na muškarcima. Film je i u tom smislu značajan i ruši predrasude u smislu nekih rodnih stereotipa da muškarac treba dokazati da je muško tako što ne pokazuje emocije, a žena treba dokazati da je žensko tako što ih pokazuje", rekao je.I ove godine Bravo radi na Talent Campusu, a kaže nam da programe prati u skladu s vremenom i mogućnostima. Ističe da i ovogodišnji program koji je pažljivo biran te zanimljivi ljudi dokazuju da SFF drži kvalitet."Lijepo je da dolaze značajni ljudi, naročito Oliver Stone koji je značajan i s političkog aspekta. To što on govori veoma je važno za Ameriku i cijeli svijet. On suočava Ameriku s istinom i u tom smislu je veoma kontroverzna figura. Veoma me raduje njegov dolazak i sretan sam što ću čuti šta misli o Rusiji, Americi, Evropi i svim političkim pitanjima. Mnogo me zanima njegovo mišljenje", poručio je Bravo.