Palestinski reditelj Elia Suleiman, jedan od najistaknutijih filmskih stvaralaca današnjice, boravi u Antaliji u ulozi predsjednika žirija Takmičarskog programa. U pauzi između prikazivanja filmova govorio je za Klix.ba o ličnim pričama koje prenosi na velika platna i o nadi u bolje sutra koja nikad ne prestaje i zbog koje još uvijek stvara.

Za svoje filmove, koji su veoma specifični, Suleiman je dobio brojna međunarodna priznanja. Ne postoji određena strategija kod stvaranja filma, priča nam i ističe da je prijenos ličnih priča na velika platna zapravo način njegovog izražavanja. Ipak, otkriva da će jednog dana ispričati priču koja nije lična."To će biti eksperiment, jer su moji filmovi uvijek lične priče. Nije da ja ne mogu napustiti svoje priče i pogledati neke druge, ali ja se u njih ne znam ugraditi. Mnogi reditelji to rade veoma uspješno, ali ovaj način mi garantuje neku formu iskrenosti. Da li ću pokušati ići drugim putem? Sigurno, jednog dana i mislim da bi to moglo biti interesantno", rekao je.Priznaje da nije lako ispričati lične priče i da ponekad pomisli da će odustati, ali ponavlja da ne zna drugi način."Imam osjećaj da to drugim ljudima koji se bave filmom ide lakše, jer ne moraju izlaziti iz okvira, ne moraju se boriti s osjećanjima, ni proživljavati neke stvari ponovo. Mislim da ljudi koji prave akcione filmove ne unose emocije u svoje filmove, kao što to ja radim. Možda jednog dana pronađem drugi put, možda to bude moj naredni film i možda mi to bude lakše. Ne znam, vidjet ćemo", rekao je dodajući kako će u svom narednom filmu izbjeći bolne trenutke.Dodaje kako pravi filmove kad god misli da je to neophnodno i da na to utječe mnogo stvari."Niko nema jednu stvar koju želi reći kroz film, uvijek postoji milion stvari koje možete poručiti. O ljubavi, o politici, o ljudima. Ako je film forma otpora, to je forma otpora protiv svih okupacija, nikada protiv jedne. Pravda nema centar. Film na određeni način dotiče mogućnosti smanjenja nasilja i promocije bratstva, sestrinstva i ljubavi u jednoj umjetničkoj formi. Ali film je samo kapljica u okeanu i on ne može promijeniti svijet, jer da može već bi se to dogodilo. Smiješno je i pomisliti da film može zaustaviti vojnu silu. Ali može producirati nadu", rekao je.S obzirom na to da je ulogu predsjednika žirija Takmičarskog programa imao prošle godine na Sarajevo Film Festivalu, pitali smo ga da napravi komparaciju između dva festivala."Prerano je, ali i veoma nezahvalno porediti ovaj festival sa Sarajevo Film Festivalom. SFF je više orijentisan na regiju i Balkan, dok je ovaj festival više orijentisan na međunarodnu produkciju. Ekipa sa SFF-a sada radi i na ovom festivalu, ali ne mogu to uporediti. Drugačije je. Sarajevo je već duboko u tome, a rad na ovom festivalu je još uvijek u procesu", rekao je Suleiman.