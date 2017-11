Dubioza kolektiv predstavila "Film za djecu i odrasle": Ne potpada pod roditeljsku pažnju

"Film za djecu i odrasle" benda Dubioze kolektiv prikazan je večeras u 20 sati u Mikser Houseu Sarajevo, a članove grupe smo zatekli prije projekcije kako uz kafu i lagani razgovor i sami očekuju da po prvi put pogledaju film.

Frontmen grupe Brano Jakubović nam je rekao da, kada su u pitanju kritike publike, očekuje da će one biti jako pozitivne te da će, ako njegova očekivanja budu opravdana, sljedeće godine snimiti film "Dubioza kolektiv 2"."Vidjet ćemo kakav je film, valja li i hoćemo li ovakvu avanturu ponavljati ili ćemo ispasti glupi zauvijek", uz smijeh govori Jakubović.Ispričao nam je kako su prvobitno htjeli raditi video o bendu Deaf bend Dlan iz Zagreba i Jovi Jerkoviću iz Gradiške, koji su im bili inspiracija za album. Kada je kasnije taj materijal vidio njihov prijatelj režiser Midhat Mujkić, rekao je da zapravo od toga treba napraviti dokumentarni film i jednostavno ga i napravio."Film je jednim dijelom direktno vezan za nastajanje i snimanje novog albuma koji se zove 'Pjesmice za djecu i odrasle', pa je nekako bilo logično da se film zove 'Film za djecu i odrasle'. Za sve one koji su mlađi od 12 godina, želimo reći da film ne potpada pod 'roditeljsku pažnju', tako da ga mogu slobodno gledati i po dva, tri puta ako hoće", rekao je Brano.Na pitanje o anegdotama koje su se eventualno desile, a nisu mogle stati u film, Brano kaže kako im je anegdota već malo "preko glave"."Više volimo da trošimo vrijeme na priče o tome da li intervju sa Sebijom Izetbegović sadrži 3D efekte ili je sve snimljeno 'uživo', o kvaliteti kupusa koji smo pokiselili za ovu sezonu, da li je Ohina rakija dohvatila kvalitet prošlogodišnje i da li su po tom pitanju ispunjena očekivanja, da li se vegetarijanska sarma od soje ima pravo zvati sarmom ili treba tražiti novo ime za sva tri konstitutivna jezika", rekao je Jakubović u sebi svojstvenom i prepoznatljivom duhovitom maniru.Voditelj manifestacije večeras je bio član grupe helem Nejse Admir Čular, poznatiji kao Gago."U par inserata u filmu pojavljuje se i grupa Helem Nejse, jer smo zajedno sarađivali u zadnja dva-tri mjeseca na novoj pjesmi za Dubiozin album. Zajedno ćemo svirati koncert u Skenderiji tako da smo to nekako sve uklopili, napravili saradnju i radujemo se da ćemo biti dijelom njihove priče", rekao je Gago.Za kraj smo pitali Jakubovića i o novom albumu koji izlazi izlazi 13. novembra i koji će se moći besplatno preuzeti na www.dubioza.org "Album ima devet pjesama i izaći će na CD-u, ali i na vinilu ovaj put. Na albumu imamo zanimljive goste, kojima smo, nadam se, bili dobri domaćini. Bob Živković, legendarni ilustrator koji je obilježio djetinjstvo generacija djece svojim crtežima, nacrtao je ilustracije za omot albuma", rekao je Brano.Ulaz je bio besplatan, a svi pozvani su nakon projekcije filma uživali u after partyju uz DJ/VJ dvojac Diskobajagi.