Sedme večeri Sarajevo Film Festivala u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je svečana ceremonija dodjela nagrada. Dobitnici nisu mogli sakriti svoje iznenađenje i oduševljenje što je njihov rad dobio najvažnija priznanja SFF-a, a neki od njih su najavili svoj ponovni dolazak.

Srce Sarajeva za najbolji film osvojilo je ostvarenje "Strašna majka", gruzijske rediteljice Ane Urushadze.



"Bila sam iznenađena i šokirana. Cijeli proces je bio nevjerovatan, uživala sam u svakom djeliću snimanja i ne sjećam se nikakvih problema", kazala je kratko Urushadze nakon dodjele nagrada.



Emocijama je bio preplavljen i reditelj Emanuel Parvu kojem uručeno Srce Sarajeva za film "Mede ili ne tako sjajna strana stvari".



"Sve je bilo jako emocionalno. Sarajevo mi je jako blisko, prije osam godina sam ovdje predstavio svoj prvi kratki film. Definitivno se vraćam s novim filmom", rekao je Parvu.



Za Sarajevo je vezana i rediteljica Antonete Alamat Kusijanović čiji je film "Plavetnilo" proglašen najboljim kratkim filmom.



"Ovo je prvi festival na kojem sam bila s 19 godine, prvi Talent lab na kojem sam prisustvovala i prva nagrada koju sam dobila. Puno je prvih stvari bilo u Sarajevu, prva ljubav, prvi party, sve se ovdje dogodilo. Ovo je zaista vrlo važna večer za mene. Već pripremamo novi projekt i nagrada nam je definitivno vjetar u leđa", istakla je Antonete Alamat Kusijanović.



Sarajevsku ljubav ranije je osjetio i Rati Oneli, reditelj najboljeg dokumentarnog filma "Grad sunca".



"Ovo drugi put da sam došao u Sarajevo, osjećam se ugodno u ovom divnom gradu i cijenim ljubav koju ovdje dobijam. Nagrada ide ljudima koji su mi pomogli da snimim ovaj film, njihov glas se čuo, a njihovi životi su dokumentovani i to je jako važno", kazao je Oneli.



Sreću zbog osvojene nagrade nije mogao sakriti ni Serban Pavlu, koji je za ulogu u filmu "Druga strana nade" proglašen najboljim glumcem.



"Šokiran sam jer to nisam očekivao. Film nije imao budžet i kada je reditelj počeo snimati bio sam uz njega jer sam se bojao da će pokleknuti na putu. Sama činjenica da smo bili u službenom izboru nam je važna, ali osjećaj zbog nagrade je nevjerovatan. Volim ovaj grad, volim festival, bio sam ovdje prije pet godina i divno je", naveo je Pavlu.



S obzirom na tešku situaciju u kojoj je bila dok je snimala film "Buđenje dana", Ornela Kapetani je bila jako dirnuta kada je žiri saopćio da je dobitnica nagrade za najbolju glumicu.



"Nagrada mi puno znači, bila sam u teškoj situaciji kad sam snimala film jer sam tek rodila. Bilo je teško biti odvojena od svog djeteta, a istovremeno se brinuti za drugo dijete. Bila sam sretna što sam imala tim ljudi koji su me podržavali. Svi su bili nevjerovatni", kazala je Kapetani koja u filmu glumi Letu, majku jednogodišnjeg dječaka koja se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji.



Nagrada koju je osvojio veliko je i važno priznanje i za bh. reditelja Nevena Samardžića.



"Divno je kad neko prepozna vaš rad na bilo kakav način, a posebno u ovakvoj situaciji. Nisam očekivao da ću primiti Srce Sarajeva, presretan sam", istakao je Samardžić, autor filma "Čistoća" koji je proglašen najboljim studentskim filmom.



Glavni glumac filma Nerman Mahmutović je dodao da je nagrada lijep završetak dugotrajnog, intenzivnog rada, čitanja i istraživanja narkomanije u bh. društvu.