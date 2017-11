Mnoge značajne liste koje su rangirale najbolje filmove svih vremena navode hiljade najboljih naslova kako bi došle do konsenzusa o najvećim filmskim ostvarenjima. Najbolje kritike osvojila su neka moderna remek-djela kinematografije poput "Mjesečine", ali i neprevaziđeni klasici kao što je "Kum".

1. "Građanin Kane" (1941.)

2. "Kum" (1972.)

3. "Casablanca" (1943.)

4. "Tri boje: Crvena" (1994.)

5. "Mjesečina" (2016.)

6. "Moje lijevo stopalo" (1990.)

7. "Prohujalo s vihorom" (1940.)

8. "Neki to vole vruće" (1959.)

9. "Psiho" (1960.)

10. "12 godina ropstva" (2013.)

Nakon smrti izdavačkog tajkuna, novinari se bore da otkriju misteriju koja se krije iza njegove posljednje riječi - "pupoljak".Vođa jedne od najmoćnijih mafijaških porodica don Vito Corleone je jedan od posljednjih tradicionalista: još uvijek vjeruje u važnost porodice, odanost i poštovanje. No, vremena se mijenjaju, a njegovi stavovi znače opasnost i probleme u dotad relativno mirnim odnosima među porodicama.Vlasnik kasina u marokanskom gradu Casablanca skriva od nacista svoju bivšu ljubavnicu i njenog muža, čehoslovačkog borca za slobodu.Posljednji nastavak trilogije filmova koji se bave savremenim francuskim društvom prati priču manekenke koja upoznaje starca s kojim se sprijatelji, ali vremenom otkriva da on špijunira druge osobe.Bezvremenska priča o ljudskoj povezanosti i samootkrivanju prikazuje život mladog crnca od djetinjstva do odrasle dobi, dok se bori da pronađe svoje mjesto u svijetu.Film snimljen prema istinitom događaju prati život Christyja Browna koji boluje od cerebralne paralize, ali nadmašuje bolest i siromaštvo i postaje priznati umjetnik, pjesnik i pisac.Ovaj klasik je osvojio osam Oscara, a prikazuje borbe ljepotice Scarlet O'Hare tokom Američkog građanskog rata.Dva muzičara bježe pred gangsterima iz Chicaga i u gužvi uspijevaju pobjeći iz grada, ali jedini posao koji se nudi izvan grada je onaj u ženskoj muzičkoj grupi. Dvojac se prerušava u žene i obojica se zaljube u pjevačicu iz benda. Počinje borba za njenu naklonost, dok se u isto vrijeme moraju pretvarati da su žene.U ovom psihološkom trileru radnja se vrti oko susreta između sekretarice Marion Crane koja se, nakon što je pobjegla s novcem svog šefa, skriva u zabačenom motelu čiji je vlasnik poremećen.Film prati priču slobodnog Afroamerikanca koji je otet u Washingtonu i prodat u roblje. Prije nego se izborio za slobodu 12 godina je radio na plantažama Louisiane.