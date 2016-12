"Dan Hajrudina Šibe Krvavca" je poseban program kojim Udruženje rediteljica i reditelja u BiH obilježava rođendan jednog od najvećih bh. filmskih autora. Tim povodom u kinu "Meeting Point" organiziran je poseban program u sklopu kojeg će biti prikazan gotovo cjelokupan opus Šibe Krvavca.

"Dan Hajrudina Šibe Krvavca" je poseban program kojim Udruženje rediteljica i reditelja u BiH obilježava rođendan jednog od najvećih bh. filmskih autora. Tim povodom u kinu "Meeting Point" organiziran je poseban program u sklopu kojeg će biti prikazan gotovo cjelokupan opus Šibe Krvavca.

Ne postoji čovjek koji nije čuo za Šibino kultno filmsko ostvarenje "Valter brani Sarajevo".Snimljen je 1972. godine s Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi, a posvećen je Vladimiru Periću Valteru i njegovoj odbrani Sarajeva. Zahvaljujući ovom ostvarenju Krvavac je stekao veliku popularnost.Krvavac je za svoj rad odlikovan "Šestoaprilskom nagradom grada Sarajeva", 27-julskom nagradom SR BiH, Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom Republike sa srebrenim zracima, a njegovi filmovi su nagrađivani na filmskim festivalima i prodati su širom svijeta.Ništa manje nisu vrijedni ni filmski naslovi "Diverzanti", "Most" i "Partizanska eskadrila". Iako su rađeni prije više od 30 godina, predstavljaju kulturno blago Bosne i Hercegovine.Režiser i producent Ademir Kenović upoznao je Šibu Krvavca kada je kao šestogodišnjak statirao u filmu "Parče plavog neba"."Znam ga iz daleke prošlosti 20. stoljeća. Nakon toga sam, kao i svi, bio zaljubljen u njegove filmove. Nevjerovatno je to što je on sve svoje filmove radio po ugledu na komercijalne vestern filmove. Htio je da to ima široku gledanost, što je i uspio, jer su neki njegovi filmovi najgledaniji u svijetu i izuzetno su popularni u Kini", rekao je Kenović za Klix.ba.Direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipović svakodnevno je radila sa Šibom u Sutjeska filmu, a opisuje ga kao dobrog reditelja i divnog čovjeka kojeg su svi voljeli."Svi koji su imali kontakt sa Šibom dobro su s njim sarađivali i voljeli su ga. Drago mi je što se obilježava godišnjica njegovog rođenja i što će se njegovo stvaralaštvo prikazati na pravi način. Mi smo, prikazavši retrospektivu Šibinih filmova na SFF-u 2002. godine, učinili prvi korak, a prije dvije godine smo imali izložbu, jer je Šiba to zaslužio", rekla je Filipović.U njegovoj filmografiji upisano je blizu četrdeset projekata, dokumentarnih filmova, TV serija, kratkih i dugometražnih filmova. Također, potpisuje više od dvadeset scenarija. U filmskim krugovima ostalo je zabilježeno da je Šiba jedini režiser akcionih filmova u punom smislu te riječi, tvorac i predstavnik cijelog jednog filmskog žanra poznatog kao "partizanski vestern".Režiser Srđan Vuletić kaže da kada se uzme u obzir da su Šibini filmovi prevazišli okvire države i regije jasno je zbog čega je bitno obilježiti ovaj datum."Šiba je bio jedan od najznačajnijih bh. reditelja, izdvajao se po tome što je bio otvoren za mlade autore koje je podržavao i iznalazio neka sistemska rješenja koja ni danas nisu implementirana, jer se mi i danas mučimo s odnosom prema kinematografiji. U tom smislu slavimo njegov rad i filmove koji su veoma dobri, ali i njegovo djelo u širem društvenom smislu", rekao je Vuletić.Kenović ističe da je Šiba Krvavac ostavio dubok trag i da i dalje živi i utječe na ono što je film danas na ovim prostorima."Fantastično je što se obilježavaju ovako značajni datumi. Mislim da je veoma bitno da se ljudi ponovo prisjete toga da sve što se kod nas pravi ima temelj i kontinuitet", rekao je Kenović.Šiba Krvavac je bio dijabetičar, a imao je i velikih srčanih problema. Uprkos tome ostao je u opkoljenom Sarajevu 90-ih godina, iako ga je mogao napustiti. Umro je u Sarajevu 11. jula 1992. godine, a sahranjen je na sarajevskom gradskom groblju "Lav".Povodom devedesetog rođendana Šibe Krvavca u kinu "Meeting Point" bit će prikazan gotovo cjelokupan njegov opus, uključujući i četiri restaurirana igrana filma koje je u skladu sa svjetskim standardima restaurirao Filmski centar Sarajevo. Također, bit će prikazani i njegovi dokumentarci i kratki filmovi.