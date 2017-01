Jedna od najvećih glumačkih regionalnih zvijezda Branko Đurić Đuro je uoči večerašnje izvedbe "Đurologije" u sarajevskom BKC-u govorio za Klix.ba o "nauci o Đuri" od koje je napravio hit predstavu, humoru, ljudima, ali i aktuelnim političkim dešavanjima, društvenim mrežama i svom rodnom gradu.

Jedna od najvećih glumačkih regionalnih zvijezda Branko Đurić Đuro je uoči večerašnje izvedbe "Đurologije" u sarajevskom BKC-u govorio za Klix.ba o "nauci o Đuri" od koje je napravio hit predstavu, humoru, ljudima, ali i aktuelnim političkim dešavanjima, društvenim mrežama i svom rodnom gradu.

Društvene mreže su danas alat za rad

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

U "Đurologiji" glumim stand up komičara

Ljudska rasa je gluplja iz godine u godinu

Đuro, inače Sarajlija sa slovenačkom adresom, iako kaže za sebe je apolitična osoba, za Klix.ba je prokomentirao aktuelna politička dešavanja u svijetu."Ne pratim politiku i ne razumijem se, ali kao i svi gledam šta će biti. Nažalost, zavisni smo od toga. Da me pitate što je Hilary Clinton trebala pobijediti, a ne Trump ja vam ne bih znao odgovoriti. Trump je izgleda čvaka frajer, a dobro je da je 'first lady' Slovenka i da je poznajemo. To je lijepo, ali to nam ništa ne znači u životu", rekao je Đuro.Đuro je u posljednje vrijeme sve aktivniji na društvenim mrežama za koje kaže da su, iako mu ne pomažu pretjerano u poslu, neophodne."Koristim društvene mreže jer je to danas neophodno. To je kao kad bi me prije četrdeset godina pitali šta mislim o mašini za pisanje. Društvene mreže su danas sredstvo, alat za rad", rekao je Đuro.Push notifikacije na mobilnim aplikacijama, koje su u posljednje vrijeme sve aktuelnije, ga nerviraju."Ja sam biram i tražim šta ću čitati, ne volim da me neko bombarduje i određuje mi to", rekao je naš sagovornik koji je danas iz Ljubljane stigao u rodni grad za koji kaže:"Sarajevo mi je, za početak, dalo život, a onda taj otklon blagog cinizma do svega drugog".Đuro je autor hit predstave "Đurologija" koja obara rekorde gledanosti u zemljama bivše Jugoslavije. Predstava je večeras izvedena u sarajevskom BKC-u u dva termina, a 1. februara će biti izvedena u Mostaru, u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Đuro je za je za naše čitatelje pokušao objasniti šta je to zapravo "nauka o Đuri" i koliko mu imponuje."U starogrčkom Đuro znači duhovit, šarmantan, perfektan, a logos znači nauka. Taj fenomen je već proučavan u svijetu i šire. Šalim se, naravno. Drago mi je da sam napravio dobru predstavu koju ljudi vole gledati, ali nisam očekivao da će se više od dvije godine igrati s nesmanjenom žestinom. Imponuje mi brojnost ljudi koji vole to što radim, imponuje mi da ih nasmijem, imponuje mi to da sat i 35 minuta zaborave na sve drugo i izađu sretni. To je danas veoma teško i blago sam iznenađen", rekao je Đuro dodajući kako mu je drago što je uspio napraviti dobru predstavu koju ljudi vole gledati što dokazuju unaprijed rasprodane ulaznice i pune sale.Gdje god da se pojavi i igra "Đurologiju" reakcije publike su fenomenalne. Ipak, razlika postoji."Reakcije su svuda iste, a razlika od predstava koje igram po regionu je da se negdje smiju, negde smeju a negdje smejio. Drugih razlika nema, jer se naši ljudi uvijek isto smiju. Humor ne dijelim po nacionalnosti, nego na smiješan i manje smiješan. Po reakcijama moje publike izgleda da im je ovaj smiješan", rekao je Đuro."Inače je teško nasmijati ljude, a danas sve teže i teže. U odnosu na prije tridesetak i više godina, kada sam se počeo baviti ovim, ljudi su na početku predstava već dolazili raspoloženi i spremni za zabavu.Sada mi treba nekoliko minuta da ih dovedem na radnu temperaturu, da se malo otkrave. To je jedina razlika, a ljude je teže nasmijati jer ljudi nisu više naivni kao prije. Sada su informisaniji, znaju šta se događa i ne možeš im prodavati 'muda za bubrege' kao prije kada je svako ko ispriča vic bio vrhunski šaljivdžija. Danas je to ozbiljan posao, komedija", objasnio je Đuro.Karta više za "Đurologiju" tražila se u brojnim gradovima svijeta, a Đuro kaže da da uglavnom dođu ljudi iz naše regije."'Đurologija' je predstava za ljude koji govore naš jezik ili, da budem precizniji, naše jezike", rekao je Đuro uz smijeh.Na pitanje šta je to što je bitno u anti stand up komediji Đuro kaže:"U naslov sam stavio da je to anti stand up, jer mi je bilo nezgodno da se petljam u posao onima koji ozbiljno rade taj stand up. Ne mogu ja raditi stand up ako to nikad nisam gledao. Ja zapravo kao glumac glumim stand up komičara. To je predstava", rekao je Đuro.Geneijalna ekipa, među kojom je bio i Đurom, okupljena oko legendarne "Top liste Nadrealista" je, na izvjestan način, pogodila buduća dešavanja na ovim prostorima."Ja nisam predviđao ni tada. Pravio sam apolitične folove, moji su 'Đurine kućne čarolije', neki sportski folovi i sve što nije vezano za politiku. Nele je bio politički komesar", rekao je Đuro.Prokomentirao je i izjavu za Klix.ba u kojoj je rekao kako je 2015. godina bila puna gluposti, te da u narednoj moramo biti pametniji."Čini mi se da nisu polsušali taj moj savjet. Izgledao mi kao da smo iz godine u godinu sve gluplji i gluplji. Mislim na ljudsku rasu općenito", zaključio je Đuro dodajući kako nije osoba koja treba govoriti ljudima kako da mijenjaju stvari i život na bolje, jer bez obzira na to šta bi rekao niko ga ne bi shvatio ozbiljno.