S obzirom na to da nas do novog "Blade Runnera" dijeli sada već manje od mjesec dana te je odbrojavanje zadnjih dana već počelo, Studio Sony i Con film pripremili su posebno iznenađenje za fanove i javnost kako bi lakše dočekali film. Pogledajte ekskluzivnu scenu koje nema u samom filmu.

S obzirom na to da nas do novog "Blade Runnera" dijeli sada već manje od mjesec dana te je odbrojavanje zadnjih dana već počelo, Studio Sony i Con film pripremili su posebno iznenađenje za fanove i javnost kako bi lakše dočekali film. Pogledajte ekskluzivnu scenu koje nema u samom filmu.

Negdje između 2019. i 2049. godine, u pauzi odvijanja radnje originalnog i novog "Blade Runnera", odvijali su se događaji koji su značajni za njegovo razumijevanje. Šta se to događalo tokom tih nezapisanih 30 godina i koji su to događaji prethodili novom "Blade Runneru" možete otkriti u ekskluzivnim minutama koje će vam dati neke od odgovora i pripremiti vas za pravi spektakl – "Blade Runner 2049".Ovdje se radi o filmu prije filma, ili bolje rečeno, filmu između dva filma. Riječ je o neprikazanim trenucima i događajima koji povezuju dvije vremenske faze ove filmske hronologije.U ovim filmskim minutama vodimo vas u 2036. godinu na jedan sastanak koji će baciti novo svjetlo na starog ali i novog "Blade Runnera". Oskarovac Jared Leto uvodi nas u priču zbog koje će vam 6. oktobar djelovati godinama daleko.Nakon 35 godina možemo reći da se čekanje isplatilo. Fanovi, što glumaca, što fantastične glumačke postave, napokon su došli na svoje. Nastavak starog futurističkog spektakla iz 1982. godine dolazi na velika vrata pod nazivom "Blade Runner 2049".Bitno je naglasiti da se ovdje ne radi o remakeu originalnog "Blade Runnera" nego o nastavku istog u kojem će fanovi dobiti odgovore na sva pitanja koja su ostala neodgovorena davne 1982. godine.Radnja filma odvija se 30 godina nakon prvog filma, dakle 2049. godine. Puno toga se promijenilo od 2019. kada se Rick Deckard (Harrison Ford) sukobio s četiri odbjegla replikanta. U nastavku Ford dobiva pojačanje, na opće veselje ženske publike. Riječ je o Ryanu Gosslingu za kojeg je dovoljno samo spomenuti da je proglašen jednim od najseksipilnijih muškaraca na svijetu. U filmu Gossling kreće u otkrivanje tajni zakopanih 30 godina te se na tom putu susreće s mnogim izazovima.Prisjetimo se, u "Blade Runneru" iz 1982. godine Deckard (Harrison Ford) je prisiljen nastaviti svoj stari posao kao Istrebljivač te ukloniti četiri odbjegla replikanta koji su se vratili na Zemlju. Radnja je dodatno zakomplikovana i jednom ljubavnom pričom, a sam završetak filma ostao je dosta misteriozan. Fanovi će upravo zato biti sretni jer nastavak daje odgovore na pitanja gdje je Deckard bio proteklih 30 godina i šta mu se doista dogodilo. Odlična glumačka postava, specijalni efekti i napeta priča su samo neki od razloga da ove jeseni rezervišete svoj kino dan za novog "Blade Runnera".Akcioni SF spektakl "Blade Runner 2049" i u BH kina stiže 6.oktobra. Do tada, uživajte u ovom kraćem filmu prije filma.