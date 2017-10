Brojne filmske i pozorišne uloge obilježile su veoma uspješan glumački angažman Armina Omerovića, mladog i talentovanog bosanskohercegovačkog glumca koji karijeru, osim u BiH, gradi u regiji ali i inozemstvu. S Arminom smo o glumi, uspjesima i odrastanju u BiH razgovarali u pauzama snimanja hrvatske serije "Čista ljubav" koja je njegov najveći televizijski projekt do sada.

Prekinuto djetinjstvo

Uz rad dolaze i rezultati

"U seriji 'Čista ljubav' igram policijskog inspektora koji dolazi u mjesto Vrhovac na poziv glavnog lika Tome da radi na policijskom slučaju. Dramska serija 'Čista ljubav' okuplja regionalne glumce i drago mi je da predstavljam bh. glumište. Tu su svakako Olga Pakalović, Momčilo Otašević, Dado Ćosić, Vojin Ćetkovic itd. Snimanje je dosta dinamično i ovakva vrsta posla zahtjeva posebnu fizičku i psihičku spremnost", rekao je Armin.Početkom godine boravio je u Pekingu gdje je zajedno sa Minkom Muftić snimao film "Salvation". Film donosi priču o Bosancima i Hercegovcima, tačnije o prijateljima i komšijama Bošnjacima i Srbima, koje rat vodi na suprotne strane."Kina je bila posebno iskustvo, a boravak u Pekingu nezaboravan. Umjetnost kojoj sam zahvalan me dovela do samog Kineskog zida. Ono sto moram istaći je moja agentica Anila Gajević i agencija Zona koja pruža prilike glumcima u BiH i regiji. Snimali smo dvije sedmice i prvi put sam se susreo s naprednom filmskom tehnologijom i tehnikom koju su dopremili na set. Ali ipak, najvažnija je emocija jer ona priča univerzalnim jezikom. Ovo je film interijera koji prati priču majke i sina kojima, pred kraj rata, u stan upada poznanik koji je postao dio plaćeničke vojske", rekao je.Armin u ovom filmu glumi momka koji je u ratu izgubio oca i koji se brine o majci."Teško vrijeme stvara svoje junake. Tako će ih i ova priča stvoriti", rekao je.Glumom se počeo baviti kada je imao samo osam godina, a prvu veliku filmsku ulogu odigrao je u filmu "Put lubenica" Branka Schmidta kada je imao trinaest godina. S obzirom na to da gluma zahtijeva mnogo rada, odricanja i upornosti njegovo djetinjstvo koje je, ističe, bilo veoma lijepo naglo je prekinuto."Nedavno sam gledao porodični album i naletio na fotografiju sa snimanja mog prvog filma. Okrenuo sam fotografiju i vidio opis 'Zijah Sokolović, Mei Sun, Emir Hadžihafizbegović, Leon Lučev i Armin (zima 2005.)'. Od tada pokušavam trčati maraton zvan život i moj život u umjetnosti", rekao je.Na audiciji za film "Put lubenica" upoznao je reditelja Ognjena Sviličića koji je, inspirisan Arminovom pričom, dvije godine kasnije napravio film "Armin"."Sjećam se kasnije da je govorio da ga je upravo taj kontrast između ambicioznih roditelja i dječije iskrenosti naročito dojmio", rekao je.Armin je od tada ostvario uloge u brojnim TV, filmskim i pozorišnim projektima koji su našli put do publike širom svijeta i diplomirao kao najbolji glumac na Akademiji scenskih umjetnosti Tuzla u klasi profesorice Selme Alispahić.Nedavno je završio snimanje svog desetog igranog filma na kojem je radio rame uz rame s holivudskom zvijezdom Goranom Višnjićem. Među novijim projektima na kojima je radio je uloga u spotu za pjesmu "Sve dok te bude imalo" bh. pjevača Dine Merlina."Tu sam igrao slijepog umjetnika i kada sam se pripremao za ulogu provodio sam vrijeme u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo gdje sam pored toga sto sam radio na psihofizičkim pripremama, čitanju Brajevog pisma, hodu lika, samom fokusu pogleda iskusio šta je to zapravo volja i koliko su ti ljudi zapravo hrabri. Ljudi oko nas su vječna inspiracija", rekao je.Pored snimanja, Armin je trenutno angažovan i u Narodnom pozorištu Sarajevo gdje je, osim u drami, imao priliku okušati se i u projektima koji su vezani za operu. Priznaje nam da je opera polje koje bi također želio istražiti."Ja volim i poštujem svoj posao u bilo kojoj formi. To je živi organizam u kojem radi mnogo ljudi u svim sektorima i istinski sam sretan kada imam priliku slušati upute reditelja i oživjeti tekst sa papira, kao i sarađivati sa starijim kolegama čija su iskustva zaista dragocjena", rekao je.Razgovarajući o uspjesima koje je do sada postigao Armin kaže da je najviše ponosan na svoje školovanje i da se najljepše osjećao kada je pred svojim roditeljima podigao diplomu. Osim toga, ponosan je, kaže, na odrastanje u BiH koje ga je očvrsnulo i naučilo da se trudi svaki dan biti što bolji glumac i još bolji čovjek."Pravi uspjeh je zapravo ono što postignemo vlastitim radom i što je povezano s našim ciljevima. Mnogo je iskušenja i borbi u životu. Živimo u neizvjesnom vremenu i zbog toga se bojim nerada, rada ne. Činjenica je da nas mnogo toga čeka u životu koji je prepun uspomena i padova, a uvjeren sam da negativne stvari možemo pretvoriti u prednosti koje će nas na kraju izdvojiti iz mase", rekao je Armin.Mišljenja je da će se, kako se periodično mijenjaju trendovi, trend kulture i moralnih vrijednosti vratiti i da će se uvijek cijeniti istinska umjetnost."Vjerujem u mladost BiH jer ovdje žive talentovana i odgojena djeca koje trebamo kontinuirano podržavati i o čijim uspjesima u svim sektorima trebamo govoriti", rekao je.Iako zbog brojnih projekata na kojima je angažovan nema mnogo slobodnog vremena, Armin se trudi svaki dan raditi stvari koje ga oplemenjuju i čine boljim te što više vremena provesti u krugu porodice, uz dobru knjigu, u prirodi, na treningu i svježem zraku."Raduju me nova snimanja i moji dalji planovi su konstantan rad na polju glume, nove audicije i uloge", rekao je Armin poručujući kako uz rad dolaze i rezultati.