Uskoro će publici u Sarajevu premijerno biti prikazan dokumentarni film o FK Mladost iz Doboja kod Kaknja. Autor filma Jasenko Korjenić kaže da je riječ o priči o putovanju jednog kluba od kantonalne do Premijer lige BiH.

"Mještani su dolazili na utakmicu da roštiljaju, a ne da navijaju. Fudbaleri su bili sretni ako dobiju 50 KM. Međutim, sve se to promijenilo nakon što su određeni ljudi uložili sredstva u klub. Uslijedila je Druga liga FBiH, zatim Prva liga FBiH i na kraju sudbinska utakmica za GOŠK-om kada je Mladost ušla u Premijer ligu BiH zahvaljujući pogotku Harisa Dilavera u 92. minuti. To je bilo nevjerovatno jer se između Mladosti i GOŠK-a u zadnjem kolu odlučivalo ko će osvojiti titulu i preći u najveći rang bh. fudbala. Kad sam svojim prijateljima pričao da će Mladost igrati sa Željom i Sarajevom, svi su mi se smijali", prisjetio se Jasenko Korjenić.Korjenić je tada odlučio snimiti film, predosjećajući da priča o usponu kluba može biti dobar film, a vjetar u leđa dobio je nakon prve utakmice Mladosti u Premijer ligi BiH na Kamberović polju u Zenici, gdje je klub igrao prve utakmice dok se stadion u Doboju adaptirao kako bi zadovljavao uslove za Premijer ligu."Igrali su protiv Slavije iz Istočnog Sarajeva na Kamberovića polju, a sudija je bio iz Banje Luke. Jedan od navijača je sudiji opsovao četničku majku i svi se digli protiv toga. Ostali navijači su jasno rekli da nema psovanja i da su svi tu da gledaju fudbal. Ja sam tu scenu slučajno snimio, a kada je snimak ugledao svjetlo dana, objavili su ga brojni domaći i regionalni mediji. Tada se jasno vidjelo da će Mladost kao klub skupa sa svojim navijačima Crvenom legijom unijeti neku sasvim drugačiju energiju na stadione širom BiH. U Beogradu sam upoznao ljude koji su za Mladost čuli upravo zbog ovakvog gesta, a njima je to bilo nepojmljivo", kaže Korjenić.Nekoliko mjeseci kasnije, Al Jazeera Balkans mu je ponudila da bude producent i film je već u fazi montaže."Protagonisti su predsjednik kluba Mensur Mušija, napadač Haris Dilaver koji je dao najbitnije golove, mještani Doboja koji su bili uz klub kad je igrao u seoskim ligama pa do danas. To su uglavnom ljudi koji su usko vezani za klub. Snimanje je završeno u Grčkoj, gdje sam posjetio Harisa Dilavera koji je zahvaljujući dobrim igrama u dresu Mladosti ostvario transfer u Grčku Superligu u klub FC Platanias. Premijera bi trebala biti početkom 2017. u Cinema Cityju i zaista se radujem što ću gledaocima predstaviti priču punu optimizma", kazao je autor film.Nakon Sarajeva, i publika u Kaknju i Beogradu će imati priliku da pogleda film bi se trebao zvati "Bosanski Hoffenheim", ali konačna odluka o nazivu još uvijek nije donesena.