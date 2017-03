Ugledna novinarka Arduana Pribinja više od 17 godina radi u medijima. Nakon 11 godina rada na televiziji Hayat, gdje je donosila tužne priče običnih ljudi iz cijele BiH u okviru emisije "Ispuni mi želju", prešla je na svjetski ugledni medij Al Jazeeru Balkans. Gotovo da nema zemlje koju nije obišla i iz koje nije donijela priču.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Pribinja je osoba koja razbija predrasude i kada joj je ponuđeno da bira između zabavnog i vjerskog programa, izabrala je zabavni jer je upravo on oslikavao njen karakter. Iz godine u godinu, iz priče u priču, Arduana je izgradila ime u svijetu novinarstva. Uz sve to je ostvarena u ulogama supruge i majke te uprkos čestim putovanjima i satima provedenim na poslu, nikada nije zapostavila svoj izgled."Istina je da mnogo putujem, ali u svom poslu mnogo i uživam. Istina je i to da na terenu najmanje razmišljam o tome kako izgledam na ekranu. Prije svega, bavim se tim kako će izgledati priča koju radim. Ustvari, kada bolje razmislim, uopće ne biste vjerovali koliko malo se bavim svojim izgledom. Ali se zato mnogo bavim zdravljem. Nastojim zdravo jesti, uredno spavati i redovno vježbati. Također, nastojim se mnogo i što češće smijati. Prije svega nastojim uživati u svakom trenu koji provodim sa svojom djecom. Zbilja vjerujem da se unutrašnje zadovoljstvo reflektira i na našu pojavnost. A ja sam zadovoljna žena", rekla je Pribinja za Klix.ba.Novinarstvom se počela baviti još kao učenica Gazi Husrev-begove medrese kada je počela pisati za školske novine "Zemzem". Ističe kako je novinarstvo odabralo nju, a ne ona njega."Uvijek sam voljela pisati i mnogo pričati. Svojim drugarima u osnovnoj školi pisala sam radove, u srednjoj sam pisala poeziju, pohađala novinarsku sekciju, uradila prve intervjue i novinarske tekstove. Nakon završene srednje škole dobila sam prvi profesionalni angažman, a studij sam već finansirala novinarskom plaćom. Sedamnaest godina je prošlo od mog prvog profesionalnog novinarskog angažmana. Čini se mnogo, a ja znam da još mnogo ima za učiti i još mnogo toga treba savladati", kazala je Pribinja.Od svih segmenata novinarstva, najviše voli terenske priče za koje kaže da su joj najljepši dio ove profesije. Iako zna biti naporno putovati iz države u državu gdje su različite vremenske zone i temperature, Pribinja smatra da se upravo na terenu vidi da li neko ima talenta za novinarski posao ili ne, znate li prepoznati suštinu te "očistiti" priču od redundantnog i za publiku nevažnog dijela, a da ne "osakatite" suštinu."Vodim se Al Jazeerinim novinarskim standardima - principom objektivnosti i zastupljenosti svih strana u priči. Vodim se i svojim instinktom. Najčešće je istina, ali i suština priče, ono što se ne čuje u zvaničnim izjavama. Do toga nije lako doći, ali nije nemoguće. Novinarske uzore nemam, što ne znači da ne postoje kolege koje iznimno cijenim", istakla je.Slobodne dane provodi s mužem i djecom, a odmara se baveći se sportom najmanje tri puta sedmično.